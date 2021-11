Európa Kolumbiája lett Hollandia Rutte miniszterelnöksége alatt

Megosztás Tweet



Hosszú cikkben elemzi a Der Spiegel Hollandia nyolc éve tartó lecsúszását. A rendőrök, ügyvédek, újságírók nincsenek már biztonságban az országban, bármelyikük a kábítószerbandák terrorjának áldozatává válhat.

Amint arról a hirado.hu korábban már beszámolt, elképesztő események zajlanak a valaha békés, szabad életéről híressé vált Hollandiában. A Spiegel teljes írása itt érhető el angol nyelven.

Abszurd klisé az aranyos, békés Hollandia

Peter R. de Vries oknyomozó újságíró meggyilkolása után Hollandiának mérleget kell készítenie, hogy miként változhattak meg a dolgok ilyen mértékben az elmúlt években. Az idén nyáron elkövetett gyilkosság rámutatott, milyen abszurd klisé az aranyos, békés Hollandia, ahol a tolerancia iránti elkötelezettség nyugodt együttélést biztosít az embereknek.







Sokáig senkit sem zavart, hogy az ország megengedő hozzáállása a hasishoz és a marihuánához a brutális maffiózókat segítette hatalomra, és hogy a bandák a lágy drogok mellett tonnányi keménydrogot is elkezdtek szállítani az országba.

Hollandia azonban most tanulja meg, hogy a maffia markában nem lehet szabad életre gondolni. Az egyik drogbanda mottója állítólag „Wie praat, die gaat”, azaz, „aki beszél, annak mennie kell”. Újságírók, ügyészek, ügyvédek, tanúk, rendőrök – mindannyian életveszélyben vannak. Sőt, a 2010 óta kormányfőként regnáló Mark Ruttét is megfenyegették.

Megdöbbentő adatot közölt a német szakhivatal

A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) szervezett bűnözésről szóló 2019-es jelentésében a holland adat 161 szervezett bűnözéssel kapcsolatos nyomozással messze megelőzte a többi országot. Frank Buckenhofer, a németországi vámtiszteket képviselő szakszervezet vezetője, a holland határ mellett fekvő Essen vámnyomozói szolgálatának nyomozója egyszerűen fogalmazott: „Hollandia Európa kábítószer-áruháza.”

Thomas Jungbluth, aki a szervezett bűnözést monitorozza a düsseldorfi székhelyű hivatalban, közölte: „ha ezek a csoportok megölnek egy oknyomozó újságírót a nyilvános utcán, az hadüzenet. Láthatóan legyőzhetetlennek érzik magukat.” Hasonlóan keményen folytatta:

ha mindez egy olyan civilizált, szilárd struktúrákkal rendelkező országban történik, mint Hollandia, az mindnyájunkat aggaszt. Ma Hollandia, holnap Németország? Nem akarjuk, hogy ezen keresztül kelljen mennünk.

Nyolc éve folyamatosan durvul a helyzet Hollandiában

2012-ben bandaháború tört ki, lövöldözés volt, melynek során golyók repültek be gyerekek hálószobájába Amszterdamban, egy lakónegyedben. Két ember meghalt. Ezt megtorló gyilkosságok követték, majd újabbak és újabbak. Az igazságügyi minisztérium statisztikái 178 bérgyilkosságot sorolnak fel, amelyek 189 halálos áldozatot követeltek, bár nem mindegyiknek volt köze ehhez a bandaháborúhoz. (Csak emlékeztetőül, Mark Rutte 2010 óta vezeti kormányfőként Hollandiát – a szerk.)

Egy nagy horderejű tanulmányban Pieter Tops, a Leideni Egyetem kriminológusa úgy becsülte, hogy az ország 2017-ben körülbelül egymilliárd ecstasy tablettát állított elő, és csak a szintetikus drogokból származó bevétel 18,9 milliárd euró volt.

Jan Meeus, az NRC Handelsblad napilap bűnügyi riportere , aki elsősorban a kábítószer-kereskedelem gazdasági vonatkozásaival foglalkozik, lakonikusan azt mondja:

először is mi, Hollandiában a kezdetek óta foglalkozunk csempészettel. Másodszor: ha a drogokról van szó, rendelkezünk a szakértelemmel, a technológiával és a kereskedelmi útvonalakkal. Harmadszor: ahhoz, hogy bármit is megváltoztassunk, át kell programozni egy egész nemzetet.

Németország nem akar Hollandia útjára lépni

A kábítószer-csempészetért felelős német vámügyi főigazgatóság a Hollandiából származó kábítószerek Németországra gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatban úgy véli, nincsenek megbízható adatok. Azonban a németországi helyzet a tíz évvel ezelőtti Hollandiához hasonlítható. És ez nem is elképzelhetetlen, a der Spiegel néhány napja arról számolt be, hogy nem csak a szenvedélyes füvesek, hanem a vállalkozók és a befektetők is azt várják az SPD, az FD és a Zöldek úgynevezett jelzőlámpa koalíciójától, hogy legalizálják a kannabisz fogyasztását, ami akár milliárdos piac lehet Németországban.

Daniela Ludwig, a német kormány szövetségi kábítószerügyi biztosa hangsúlyozta: „nem akarok olyan helyzetet Németországban, mint Hollandiában, még tehetünk valamit.” Hozzátette, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kábítószer-csempészetet abszolút prioritásként kezeljék a bűnüldözésben.