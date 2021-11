A végére gólok is reálisan mutatták a fölényt: Magyarország 4–0-ra nyert San Marino ellen

Megosztás Tweet



Szoboszlai jobb és bal lábbal is gólt lőtt, Gazdag Dániel és Vécsei Bálint szintén betalált a Puskás Arénában, így a válogatott simán, 4–0-ra nyert az olasz miniállam ellen. A magyar válogatott hétfőn Varsóban játssza idei utolsó mérkőzését Lengyelország ellen.

A simán, 4–0-ra megnyert mérkőzés végén a szurkolók és a játékosok együtt énekelték el a Himnuszt.

Folytatás hétfő este Lengyelországban!

A mintegy 16 ezer fős szurkolótábor „Magyarország, Magyarország!” kiáltásokkal élteti a csapatot, majd a Hajrá, Magyarország! rigmussal köszöni meg a győzelmet.

Szoboszlai először szerzett két gólt egy meccsen a válogatottban, míg Vécsei Bálint először talált be nemzeti mezben. Kiss Tamás a Rossi-éra 22., Balogh Botond a 23. újonca nemzeti csapatunkban. A mérkőzés végén már szinte nem lehetett látni a ködtől a pályát.

Vécsei lecsapott a labdára és gól, 4-0!!!

Balogh Botond is lehetőséget kap, ezzel újabb újoncot avat a magyar válogatott. Boka helyére érkezett. Lejön Szoboszlai, beáll Hahn.

Szoboszlai ballal lő, góóól!! 3-0.

A szögletarány 10-o Magyarország javára a 80. percben.

Kiss Tamás áll be, ezzel újoncot avat Marco Rossi.

A 70. percben a magyar szöglet előtt ismét cserél San Marinó. Kevin Zonzini váltja Rossit.

Fél órával a várható lefújás előtt enyhe köd ereszkedett a Puskás Aréna játékterére.

Megbecsüli a labdát és sorra veszélyes helyzeteket alakít ki a magyar válogatott, az 54. percben 74-26-os volt a labdabirtoklási arány.

Több cserét is végrehajtott San Marino. Vitaoli be, Nanni le. Alessandro Golinucci váltja Grandonit. Alessandro D'Addario be, F. Tomassini le.

Botka íves fejesét Benedettini fogja vetődve az 59. percben.

Schäfer és Varga Kevin készül beállni. Nagy Ádám helyére érkezett Schäfer, és a San Marinó-i csapat is cserélt. Varga Kevin érkezett Schön helyére.

Szalai akciója után ismét dolga akadt a vendég kapusnak, és még egy magyar szöglet következett. Folyamatos nyomás alatt tartja a vendégeket a magyar csapat. Zúg a hajrá Magyarország!

Schön beadása is a kapusnál kötött ki az 52. percben.

50. perc, szögletet rúghat a piros-fehér-zöld nemzeti tizenegy. A beívelést követő fejest hárítja az ellenfél kapusa.

Tizenegyest reklamált Szoboszlai Dominik, de találkozása a védővel nem ért büntetőt.

Elkezdődött a második félidő, a magyar csapat birtokolja a labdát.

Csoporttársaink eközben: Andorra szépített, 1-3-mal állnak Lengyelországgal szemben. Anglia újabb gól szerzett, és 5-0-ra vezet Albánia ellen.

Egy perces hosszabbítás után vége az első félidőnek. Az állás számunkra örömteli 2-0.

Még egy szöglet a baloldalról, a szögletarány 6-o a mieink javára.

Ismét szögletet rúghatott a magyar válogatott, nem sokkal később pedig újra.

Szalai csodálatos egyéni akció után félfordulatból a kapu mellé lőtte a labdát a 42. percben.

Szoboszlai a sorfalba lőtt a 40. percben.

Az MLSZ hivatalos twitter oldalán megjelent bejegyzés szerint Gazdag tíz mérkőzés alatt másodszor volt eredményes.

A 22. percben már 2-0 az állás! Gazdag Dániel tíz mérkőzés alatt másodszor volt eredményes a magyar válogatottban - első gólját Andorra ellen szerezte még márciusban.

Gazdag jutott túl a kapuson jobb oldalon, de a beadása magas volt az érkező Schönnek a 34. percben.

Született egy gól Szalai Ádám küzdelme után is, de les miatt érvénytelenítette a bíró a találatot. A videóbíró sem módosította a döntést.

2-0!!!

A magyar csapat megduplázza vezetését a 21. percben. Gazdag Dániel, a Philadelphia Union 25 éves középpályása a gólszerző.

Közben idegenben 2-0-ra vezet Lengyelország 18 perc után Andorra ellen.

Újabb forró szituáció után Schön adta be a szögletet a 20. percben.

Közben a Wembleyben: Anglia 1-0-ra vezet Albánia ellen.

A 16. percben a vendég csapat dobhatta be a labdát.

Nego elől Grandoni fejelte haza.

Hatalmas lehetőség

Schön tisztán lőhetett a 13. percben, de a San Marinó-i kapus hárítani tudott.

GÓÓÓL!

Szoboszlai Dominik révén megszerzi a vezetést a válogatott a 6. percben, aki napra pontosan egy éve ilyenkor Izland ellen szerzett Eb-kvalifikációt érő találatot! Ez volt a negyedik gólja (akcióból a második).

Szöglet

Az első két szöglet a magyar csapaté.

Elkezdődött a mérkőzés

Szalai Ádám indította útjára a labdát San Marino ellen. Egyelőre a magyarok uralják a játékot.

Sípszó előtt

Megvannak a kedzőcsapatok!

Dibusz Dénes pótolja a sérült Gulácsi Pétert a kapuban, Botka került Lang és Szalai Ádám mellé a hátvédsorba. A két szélen Nego és Schön szántja majd fel a pályát, középen Vécsei lesz Nagy Ádám párja. A támadások szervezéséért Szoboszlai és Gazdag felel, és Szalai Ádám az egyetlen csatárunk.

Csányi Sándor Gianni Infantinóval nézi a mérkőzést

Pénteken Budapestre látogatott Gianni Infantino FIFA-elnök és informális egyeztetésen vett részt Csányi Sándorral, az MLSZ első emberével. Ezt követően a Puskás Arénában tekintik meg a Magyarország–San Marino világbajnoki selejtező-mérkőzést.

Szlovák játékvezető fújja San Marino elleni vb-selejtezőt

Filip Glova vezeti majd a magyar labdarúgó-válogatott utolsó hazai mérkőzését, a pénteki, San Marino elleni világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában – közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség.

A szlovák játékvezető még egyik csapatnak sem vezetett mérkőzést, a Transfermarkt statisztikái szerint válogatott szinten összesen két barátságos mérkőzésen dirigált. Glova aszisztensei a szintén szlovák Daniel Polacek és Peter Bednar lesznek, a VAR-szobában pedig a svájci Fedayi San segíti a játékvezető munkáját.

A szlovák Filip Glova vezeti a férfi A-válogatott idei utolsó hazai mérkőzését San Marino ellen november 12-én, a Puskás Arénában. Asszisztensei a szintén szlovák Daniel Polacek és Peter Bednar, illetve a svájci Fedayi San (VAR) lesznek.

Újoncai is Rossi realitásérzékéről és nehézségeiről árulkodnak

A világbajnoki selejtezők zárására meglehetősen tartalékos kerettel készülő Marco Rossi nem kísérletezik többet, mint elődei, és az eddig avatott újoncai is reális helyzetértékelését, egyúttal nehézségeit nyomatékosítják.

A CIES kutatóintézet nemrég összesítette a legjobb utánpótlásnevelő klubokat, az alapján, hogy hány játékost adnak az európai élvonalbeli bajnokságokba. Két magyar egyesület fért fel a százas listára: az MTK és a Honvéd, de együttvéve mindössze három növendékük játszik az OTP Bank Ligán kívül. A koefficiensekkel súlyozott sorrendben – amivel az modellezhető, hogy milyen erősségű csapatokban szerepelnek a kinevelt futballistáik – a 91., illetve a 99. helyet foglalják el a legjobb hazai akadémiák.

Mindez szorosan összefügg Marco Rossi problémáival, különösen, amikor – az egyelőre körön kívüli Novothny Somával együtt – az amúgy is szerény létszámú (hat) topligás magyar közül mindössze kettőre számíthat. A világbajnoki selejtezők zárását Gulácsi Péter, Willi Orbán és Sallai Roland – valamint még Kleinheisler László és Sallói Dániel – sérülés miatt hagyja ki, és amint legutóbb Szalai Ádám hiányzásakor, megvilágító erejű, hogy a pótlásuknál az amúgy is saját korlátaival küzdő keret feltöltéséhez erős kompromisszumokra kényszerül a kapitány.

Jelenleg a San Marino és a Lengyelország elleni találkozókra négy újonc készül Telkiben, akik pontosan lefedik azt a három korosztályt, amelyekbe csoportosíthatók az olasz keze alatt debütálók. Lényegében a 24-27 éves korosztályra, amelyet rendszeresen a teljesítőképesség legoptimálisabb időszakaként jelölnek, valamint az ennél fiatalabban és idősebben bemutatkozó labdarúgókéra. Egzaktan nem különíthetőek el ennyire az egyes esetek, mégis következhet belőle egy s más.

Az M4sport.hu elemzését ide kattintva olvashatja el.

Rossi: A jövő válogatottját kell építenünk

Az utolsó két, gyakorlatilag már tét nélküli világbajnoki selejtezőn – pénteken San Marino, majd hétfőn Lengyelország ellen – Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak a jövőre is készülnie kell.

A tréner megfogalmazása szerint az elkövetett hibák miatt elvesztettük az esélyünket, hogy kijussunk a világbajnokságra, az Albánia elleni vereségek pedig különösen fájnak, de most itt az ideje a jövő csapatát felépíteni, ezt tükrözi már a mostani keret, amelyben helyet kapott például újoncként a 20 esztendős Kiss Tamás, vagy éppen az olasz másodosztályú Parmában szereplő Balogh Botond.

„Remélem, az ő meghívásuk komoly ösztönzést jelent majd a fiatal labdarúgók számára, akik így még jobban odateszik majd magukat a klubcsapataikban, hiszen a futball, mint bármi más az életben, jövőcentrikus” – mondta az olasz szakember, aki megjegyezte, a szakmai stábnak egyértelmű elgondolásai vannak a fejlődésre, tisztában van azzal, hogy mely posztokon van szükség további játékosokra, ezekre pedig megpróbálja megtalálni az ideális jelölteket.

A magyar szövetségi kapitány nyilatkozatáról bővebben ide kattintva olvashat.

„A mi célunk, hogy a saját legjobbunkat nyújtsuk” – San Marino a tisztes helytállásban bízik a magyarok ellen

Elsősorban a tisztes helytállás a célja San Marino labdarúgó-válogatottjának a pénteki, magyarok elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

„Olyan csapat ellen, mint a magyar, nem lehet túlzott elvárásokat megfogalmazni. A mi célunk, hogy a saját legjobbunkat nyújtsuk” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Franco Varrella szövetségi kapitány, aki szerint már az is szép eredmény lenne, ha a miniállam nemzeti együttese például tíz labdaszerzést fel tudna mutatni.

Az olasz szakvezető az egész selejtezősorozatot illetően kifejtette, azt sikerült elérniük, hogy „amíg van a tankban benzin”, azaz az első félidőben méltó ellenfelei legyenek a jobb riválisoknak.

Franco Varrella mérkőzés előtti gondolaitairól ide kattintva olvashat bővebben.

Halvány az esély a továbbjutásra

Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában San Marino csapatát fogadja. Sajnálatos módon a korábbi Albánia elleni két meccsen szerzett nulla pont után gyakorlatilag már szertefoszlottak a magyar továbbjutási álmok, ugyanakkor a legutóbbi londoni bravúros pontszerzés a második helyért folyó küzdelem matematikai esélyét meghagyta még.

A versenyben maradáshoz a magyar cspatnak a San Marino ellen várhatóan begyűjtött három pont mellett arra is szüksége lenne a papírforma szerint, hogy az

Andorrában pályára lépő lengyelek vereséget szenvedjenek, illetve a Londonban vendégeskedő albánok se hagyják el győztesen a gyepet.

Jelenleg az angolok 20 ponttal vezetik az I csoportot, Lengyelország 17-tel áll a második helyen, Albánia 15-tel a harmadik, a mieink 11-gyel a negyedikek, az utolsó San Marinót kétszer megverő Andorra pedig hattal az ötödik.

A magyar labdarúgó-válogatott eddig ötször találkozott a pénteki ellenfelével, és minden alkalommal legalább háromgólos különbséggel győzött, ráadásul a rivális egyszer sem talált a kapuba. Legutóbb idén márciusban, a vb-selejtezőn szintén 3-0-s magyar siker született.

Esélylatolgatásunkról bővebben ide kattintva olvashat.

Sok a hiányzó a magyar válogatott keretében

Marco Rossinak a Sporting Kansas City döntése okán Sallói Dánielt, sérülés miatt pedig Kleinheisler Lászlót, Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is nélkülöznie kell a San Marino, valamint a Lengyelország elleni találkozókon, utóbbi két játékos helyett Spandler Csabát és Szappanos Pétert hívta be a nemzeti csapat keretébe.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce)

Középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Nagy Ádám (Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók: Hahn János (DAC), Kiss Tamás (Cambuur), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa)

Szalai Attila: Bántott, hogy az elmúlt két év eredményeit egy szempillantás elfelejtették

A magyar válogatott védőjének nem estek jól a túlzó kritikák, de már a következő feladatra koncentrál, mert szerinte a nemzeti tizenegyben minden találkozónak komoly tétje van. Szalai Attila együtt fejlődött Marco Rossi csapatával az elmúlt két évben.

A magyar labdarúgó-válogatott két fordulóval a selejtezők vége előtt szinte biztosan elbukta a jövő évi világbajnoki részvétel lehetőségét, így mindenképp kudarcnak élték meg a sorozatot. A nemzeti együttes és a török Fenerebahce 23 esztendős védője a molcsapat.hu-nak mesélt a játékosok érzéseiről.

„Nem hiszem, hogy volt szurkoló, aki nálunk csalódottabb volt például a két albánok elleni meccs után. Természetesen hozzánk is elérnek a reakciók, és engem is bántott, hogy az elmúlt két év eredményeit egy szempillantás alatt elfelejtették néhányan, de azzal csak saját magunkat húztuk volna le, ha belesüppedünk az önsajnálatba. Én mentálisan erős játékosnak tartom magam, képes vagyok túltenni magam egy-egy rosszabb meccsen, és a következő feladatra koncentrálni, de nekem sem estek jól a túlzó kritikák” – mondta a magyar játékos.

Szalai Attila nyilatkozatáról bővebben ide kattintva olvashat.

A szurkolókon múlik, hogy lesz-e még zárt kapus mérkőzés

Szerda reggelig 12 ezer jegy kelt el a pénteken 20.45-kor kezdődő Magyarország-San Marino világbajnoki selejtezőre a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője szerint.

Erről Sipos Jenő az M4 Sport szerda reggeli Sporthíradójában beszélt, és felhívta a figyelmet a sportszerű szurkolásra is. „Nyomatékosan szeretném megkérni a szurkolókat, hogy semmilyen rasszista, antiszemita megnyilvánulás ne legyen. Megfelelően és sportszerűen buzdítsák a csapatot” – mondta, hozzátéve, hogy szabálysértés esetén a nemzetközi szövetség (FIFA) életbe léptetheti a felfüggesztett zárt kapus büntetést.

A szeptemberi magyar-angol találkozón történt szurkolói rendbontások miatt két zárt kapus mérkőzéssel büntette a FIFA az MLSZ-t. Emiatt a magyarok októberben nézők nélkül fogadták Albániát, míg az ítélet második része felfüggesztett büntetés, amely újabb szabálysértés esetén lép életbe.

Sipos Jenő arról is beszélt, hogy a csapatnál a sok hiányzó ellenére elszánt a hangulat. Erről bővebben ide kattintva olvashat.