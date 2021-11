Nem érkeztek meg a Ferrari és a Red Bull autói, át kell alakítani a Brazil GP menetrendjét?

A Forma–1 világbajnokság szállítási partnere, a DHL teherszállító repülőgépei a köd miatt nem tudtak időben felszállni a guadalajarai (Mexikóváros) repülőtérről, ahol az előző F1-es viadalt rendezték. A csapatok jelentős része ezért nem kapta meg az autók vázát, illetve az azok összeszereléséhez szükséges alapvető alkatrészeket – erősítette meg a Motorsport.com szakportál.

A német Motorsport-Total.com arról számolt be, hogy

A vb-címvédő Mercedes eközben a váltóművek megérkezésére várt. A német autósport-hírportál szerint csupán két csapatot, a francia Alpine-t és a brit Aston Martint nem érintettek a szállítási késések.

#F1 teams have been given additional preparation time for the #BrazilGP after the championship's post-Mexican GP freight delays.

Full story ⬇️https://t.co/ghws1VANKf

— Autosport (@autosport) November 11, 2021