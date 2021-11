Hollik István: Íme az Európai Parlament LMBTQ különmegbízottja

Megosztás Tweet



Az alább látható úriember 2021 februárja óta az Európai Parlament LMBTQ különmegbízottja (merthogy ilyen is van). Emellett német modell, színész és író. A képeken éppen női ruhában mutogatja óvodásoknak a „Raffi és a pink tütüje” című könyvét – írta Hollik István közösségi oldalán. Az Európai Parlament LMBTQ-különmegbízottjának látogatása a Fidesz szóvivője szerint újabb bizonyíték arra, hogy az LMBTQ lobbi a gyermekeket akarja manipulálni.

„Az alább látható úriember 2021 februárja óta az Európai Parlament LMBTQ különmegbízottja (merthogy ilyen is van). Emellett német modell, színész és író. A képeken éppen női ruhában mutogatja óvodásoknak a „Raffi és a pink tütüje” című könyvét. Elnézve a képeket és a könyvét, a különmegbízott nem a felnőttek nemi identitásának védelmével, sokkal inkább a gyermekek LMBTQ-nevelésével van elfoglalva” – derül ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója minapi Facebook-posztjából.

„Ő Riccardo Simonetti, az Európai Parlament LMBTQ különmegbízottja(!) és a könyve: Raffi és a pink tütüje” – írja Hollik.

Simonetti a Forbes listája szerint a világ 30 legbefolyásosabb, 30 év alatti influenszereinek egyike.

„Raffi egy kisfiú, aki imád focizni és sportmezeket viselni. De nemcsak a sportot, hanem a kedvenc babáját és a rózsaszín tütüt is imádja. A tütüt azonban csak otthon viseli, mert fél osztálytársai reakciójától. Egy nap azonban úgy dönt, hogy felveszi az iskolában is. De ez nem lesz szép nap az ő számára: hamar kiközösítik. Szülei támogatásával viszont ezután bátorságot merít, és a többi gyerek is rájön, hogy a „másság” nem jelent semmi rosszat. Éppen ellenkezőleg: ez tesz téged különlegessé!” – így foglalja össze Simonetti könyve, a „Raffi és a pink tütüje” tartalmát a Goodreds.com.

Hollik szerint Simonetti látogatása „újabb bizonyíték arra, hogy az LMBTQ-lobbi igenis a gyermekeket akarja manipulálni koruknak nem megfelelő tartalommal és Brüsszelnek valójában a magyar gyermekvédelmi törvénnyel van baja”.

Hozzáteszi: „Simonetti a Morgenpost című újságnak maga nyilatkozta, hogy novemberben Magyarországra fog látogatni. Szeretnénk ezért előre üzenni neki: kitartunk amellett, hogy a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülő joga, abba még egy brüsszeli különmegbízott sem szólhat bele!”

