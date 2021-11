Hajrá, magyarok! San Marino ellen győzelemmel hangolhat a végjátékra a magyar válogatott

Megosztás Tweet



Az utolsó két, gyakorlatilag tét nélküli világbajnoki selejtezőjére készül a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapata pénteken látja vendégül az I csoport utolsó helyén álló San Marinót, három nappal később pedig a tabella második helyén álló Lengyelország ellen lép pályára idegenben.

Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában San Marino csapatát fogadja. Sajnálatos módon a korábbi Albánia elleni két meccsen szerzett nulla pont után gyakorlatilag már szertefoszlottak a magyar továbbjutási álmok, ugyanakkor a legutóbbi londoni bravúros pontszerzés a második helyért folyó küzdelem matematikai esélyét meghagyta még.

A versenyben maradáshoz a magyar cspatnak a San Marino ellen várhatóan begyűjtött három pont mellett arra is szüksége lenne a papírforma szerint, hogy az

Andorrában pályára lépő lengyelek vereséget szenvedjenek, illetve a Londonban vendégeskedő albánok se hagyják el győztesen a gyepet.

Jelenleg az angolok 20 ponttal vezetik az I csoportot, Lengyelország 17-tel áll a második helyen, Albánia 15-tel a harmadik, a mieink 11-gyel a negyedikek, az utolsó San Marinót kétszer megverő Andorra pedig hattal az ötödik.

A magyar labdarúgó-válogatott eddig ötször találkozott a pénteki ellenfelével, és minden alkalommal legalább háromgólos különbséggel győzött, ráadásul a rivális egyszer sem talált a kapuba. Legutóbb idén márciusban, a vb-selejtezőn szintén 3-0-s magyar siker született.

Rossi a csütörtöki mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a csoportutolsó elleni mérkőzésen kötelező a három pont megszerzése:

„Ez a mérkőzés arra is lehetőség, hogy a játékosok megmutassák: tudnak kunsztokat mutatni a labdával. Szeretném is látni, hogy szép futballt akarnak játszani. De ugyanez igaz Lengyelország ellen is, még ha tudjuk, milyen játékerőt képvisel az ellenfél. Motivációt kell, hogy jelentsen az is, hogy Varsóban, tömött lelátók ellen játszhatunk. Szép meccset szeretnék látni, és egy pontot elhozni.”

Az olasz szakember szerint az utolsó két világbajnoki selejtezőn a válogatottnak már a jövőre is készülnie kell. Ezt tükrözi a mostani keret összetétele, amelyben helyet kapott például újoncként a 20 esztendős Kiss Tamás, aki a holland Cambuur játékosa, vagy éppen az olasz másodosztályú Parmában szereplő Balogh Botond.

„Remélem, az ő meghívásuk komoly ösztönzést jelent majd a fiataloknak, akik így még jobban odateszik majd magukat a klubcsapataikban, hiszen a futball, mint bármi más az életben, jövőcentrikus” – hangoztatta Rossi.

A hazai csapat védőjátékosa, Fiola Attila szerint két eltérő mérkőzés vár a magyarokra: „Először a San Marino elleni összecsapásra fókuszálunk, ott favoritként kilencven százalékban nekünk kell majd dominálnunk, és fogunk is. Itthon kell tartanunk a három pontot. Varsóban várhatóan többet kell majd védekeznünk” – nyilatkozta a Telkiben rendezett sajtótájékoztatón a Mol Fehérvár FC futballistája.

„San Marino ellen egyértelműen az a cél, hogy domináns, meggyőző játékkal múljuk felül az ellenfelet, de ehhez mindenkinek maximális koncentrációra van szüksége. Varsóban pedig újra egy kiemelkedő európai csapat ellen mutathatjuk meg, hogy erős riválisokkal szemben is képesek vagyunk jó játékra” – fejtette ki Lang Ádám, a csapat másik védőjátékosa.

A magyar szakvezető, Rossi több futballistára sem számíthat a mostani mérkőzéseken: Gulácsi Péter, Willi Orbán, Bolla Bendegúz és Kleinheisler László sérülés miatt nem állhat rendelkezésre, míg Sallói Dánielt, a Sporting Kansas City támadóját amerikai klubja nem engedte el.

A tréner kijelentette, sosem panaszkodott a hiányzókra, mindig azokra a játékosokra fókuszál, akik a rendelkezésére állnak, akikben megbízik. Gulácsi hiányában Dibusz Dénes áll majd a kapuban, elöl pedig pénteken biztosan a kezdőben kap lehetőséget Szalai Ádám, akinek a sérülése óta nem volt sok játékperc a lábában, így ő azok közé tartozhat, akik több lehetőséget kapnak.

A lehetséges távozását firtató kérdésekről szólva Rossi elmondta, folytatni szeretné munkáját a válogatott élén és nagy öröm számára, hogy élvezi a szurkolók és Csányi Sándor MLSZ-elnök bizalmát.

Kedd estig 12 ezer jegy kelt el a San Marino elleni összecsapásra. Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szóvivője elmondta, hogy a szövetség a hazai és az idegenbeli mérkőzésre vonatkozóan is nyomatékosan kér minden szurkolót a rasszista, antiszemita megnyilvánulás elkerülésére, ugyanis szabálysértés esetén a FIFA életbe léptetheti a felfüggesztett zárt kapus büntetést.

❗️Figyelmeztetés a lengyel-magyar mérkőzéssel kapcsolatban: rendbontás esetén súlyos büntetést róhat a FIFA az MLSZ-re és a magyar szurkolókra – a pénzbírság mellett zártkapus rendelkezésre is lehet számítani.

Mint ismert, a szeptemberi magyar–angol találkozón történt szurkolói rendbontások miatt két zárt kapus mérkőzéssel büntette a FIFA az MLSZ-t. Emiatt a magyarok októberben nézők nélkül fogadták Albániát, míg az ítélet második része felfüggesztett büntetés, amely újabb szabálysértés esetén lép életbe.

A Magyarország–San Marino vb-selejtezőt pénteken 20.45-től rendezik, a mérkőzés játékvezetője a szlovák Filip Glova lesz.

A meccset az M4 Sport és az M4sport.hu élőben közvetíti.

Európai világbajnoki selejtezők, I csoport

Andorra–Lengyelország, Andorra la Vella, 20.45

Anglia–Albánia, London, 20.45

Magyarország–San Marino, Puskás Aréna, 20.45

A tabella:

1. Anglia 8 6 2 - 24- 3 20 pont

2. Lengyelország 8 5 2 1 25- 8 17

3. Albánia 8 5 - 3 11- 7 15

4. Magyarország 8 3 2 3 13-12 11

5. Andorra 8 2 - 6 7-19 6

6. San Marino 8 - - 8 1-32 0

