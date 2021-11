Ő a Barcelona új edzője, bejelentették a szerződtetését

A játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok szakvezető a katari al-Szadd SC csapatát hagyta el korábbi klubja kedvéért. Szerződése 2024 nyaráig szól.

A 41 éves Xavi játékosként 24 esztendőt töltött az FC Barcelonában, amelynek felnőtt csapatában 767 mérkőzésen lépett pályára és 25 trófeát nyert, köztük négy Bajnokok Ligáját és nyolc bajnoki címet.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021