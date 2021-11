Európa legjobbjai között a magyar terepbringás, Vas Kata Blanka

A magyar bringás már a rajtnál az élre tört, a kör végén pedig öt holland – köztük a világbajnok Lucinda Brand – társaságában eltekert a mezőnytől. A második kör végén Brand nem cserélt kerékpárt, Vas viszont igen, így a vb-címvédő előnyre tett szert, a magyar kerékpáros az éremért küzdve két, hazai pályán szereplő riválist is lerázott.

Brand előnye nőtt az élen, az egy megcsúszást leszámítva magabiztosan versenyző Vas pedig Yara Kastelijnnel és Ceylin del Carmen Alvaradóval harcolt az ezüstért. Utóbbi a záró körben a kordonnak ütközve bukott,

And off they go! It’s time to rumble at the European Championships CX at the VAM-berg, the Netherlands. pic.twitter.com/Z2zOzUie0w

— Team SD Worx (@teamsdworx) November 6, 2021