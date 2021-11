Amerikai elemző: Terroristának minősítenek szülőket, mert nem egyeznek bele az érzékenyítő programba

– Az Ön általános meglátása szerint mit tükrözött az idei Nemzeti Konzervativizmus konferencia? Egy útkeresést a Trump utáni időszakban, vagy világos utat vizionálva és az azon való közlekedést keresve?

– Kevésbé szólt az esemény magáról a politikáról és politikusokról, hanem inkább a politikát mozgató elképzelésekről. Az egyik, amiben sikerült dűlőre jutni azaz, hogy kialakítottuk az elképzelések keretét, ami baloldalon álló liberálisoktól jobboldali konzervatívokig húzódik, és ami kizárja az őrületet. Kizárja a progresszíveket, akik abban hisznek, hogy nincs Isten, nincs nő és férfi. Azt képzelik, nem létezik olyan, hogy nemzet, hanem csak a szélsőségen felszabadított egyén, akik választhat, hogy tagja-e egy családnak vagy nem, eldöntheti, hogy férfi, vagy nő, illetve egyik sem.

Alapvetően egyáltalán nem érdekli őket bármi közösség, csupán megszállottan egy ideológiát követnek.

Megosztják az embereket, akik normál esetben az identitásuk alapját a hazájukban, nemzetükben látják – a mi esetünkben Amerikát.

Tagadják, hogy bármilyen módon lojalitással tartoznának a nemzetük, vagy honfitársaik felé. Szóval ezt jelenti a baloldal, és ez az, amit mi kizártunk az elképzelések keretéből. Ott vannak viszont azok a klasszikus liberálisok, akik még hisznek abban, hogy szükség van egy horgonyra, ami a nemzeti hűségeskü alapvetése, így hangzik: „egy és oszthatatlan nemzet Isten színe előtt, amely szabadságot és igazságot nyújt mindenki számára”.

Köztünk a jobboldalon nem léteznek identitáriusok, olyanok, akik azt képzelnék, hogy a faj bármilyen értelemben meghatározó tényező lenne. Ahogy azt a szélsőséges eszme képzeli, legyen az neonáci, illetve bármilyen fajalapú megkülönböztetés a bal-, vagy jobboldalon, ezt mi mind elutasítjuk.

Glenn Lowry professzor az első napon tartott előadásában Amerika örökségéről beszélt, az amerikai kultúráról, irodalomról, angol nyelvű irodalomról. Szólt a szabadság politikai hagyományáról, ami minden amerikaié, és amibe beletartoznak a fekete bőrű amerikaiak is. Ez az ő örökségük is, és senkinek nem szabad ezt megkérdőjeleznie, nekik pedig nem szabad elhinniük azt, ha valaki az ellenkezőjét próbálja bemagyarázni. Ebből következően nekik is erkölcsi felelősséget kell vállalniuk az életben meghozott döntéseikért.

Chris Rufo volt az, aki a szülők helyzetéről és jogairól beszélt, és arról a rombolásról, amely ezeket a jogokat éri. Az összes kritikai elmélet arról szól, hogy aláássa a kultúránkat, hagyományainkat, ráadásul még csak nem is azzal, hogy mindenki részese legyen, hanem egyszerűen valami másra akarja felcserélni, aláásni és nem mindenkit egyenlővé tenni. Aláásni annak érdekében, hogy megsemmisítsék a kultúrát és helyébe valami egészen más rendet kényszerítsenek ki. Pontosan ez a „más rend”, aminek az erőszakos kikényszerítését látjuk a 2020-as tüntetések és zavargások óta, ami az iskolákban is megjelenik.

