Durvuló alvilág: jutalmat ígérnek a rendőrök bántalmazásáért Franciaországban

A Maladrerie negyedben lévő építési kerítésekre fújt rendőrellenes feliratokról az Unité SGP rendőrszakszervezet szerda este tett közzé fotókat. A feliratok mellett ugyanakkor már jutalmat ígérnek a rendőrök bántalmazásért. A francia rendőrszakszervezet főtitkára a francia RTL-nek úgy nyilatkozott, hogy „egy újabb szakaszba lépünk ezzel a prémiumtáblázattal, amely jutalmat ígér a bántalmazásért, kínzásért és lefejezésért”.

A feliratok az Aubervilliers-i rue de la Maladrerie és rue Léopold-Rechossière sarkán lévő üres telket körülvevő kerítések közül kettőn láthatók – írja a Le Parisien. A Maladrerie negyed jellemzően a drogkereskedelemről ismert.

Az elsőn az antifasiszta aktivisták körében népszerű kiegészítés olvasható: "1 ZSARU, 1 GOLYÓ = TÁRSADALMI JOGOSSÁG". A második táblán rózsaszín háttér előtt fekete betűk emelkednek ki: "NEMZETI RENDŐRSÉG, TŐKE MILÍCIÁJA".

Az Unité SGP rendőrszakszervezet Seine-Saint-Denis megyei irodája szerdán, 23:24-kor tweetet tett közzé a kerítésekről, elítélve „a rendőrellenes gyűlöletet”. Erwan Guermeur, a Seine-Saint-Denis-i Unité SGP rendőrség osztálytitkára hangsúlyozta, hogy a feliratok világosan mutatják a büntetőjogi válaszlépések évtizedes lazaságának eredményét.

A szélsőbaloldal által kedvelt "Acab" rövidítés is megjelent a kerítésen

A rendőrségi prefektúra közölte, hogy feljelentést tesznek, minden szükséges eszközt bevetnek, hogy megtalálják a sértő feliratok szerzőit.

Karine Franclet (UDI), Aubervilliers polgármestere elfogadhatatlannak tartja a szélsőségesen erőszakos feliratokat, amelyek felhívások a rendőrtisztek megölésére.

Des tags anti-police d’une extrême violence ont été découverts dans un chantier rue de la Maladrerie à #Aubervilliers. Des appels à tuer nos policiers engagés tous les jours pour notre #sécurité. C’est inadmissible !

Une opération de nettoyage de ces tags est en cours. pic.twitter.com/gJmM7OvfWZ — Karine Franclet (@francletkarine) November 4, 2021

Szerda délelőtt 11 óra körül a szóban forgó üzenetek még mindig láthatóak voltak, néhány méterre ettől a két kerítéstől, egy harmadikon ugyanolyan üzenet volt, mint az előzőeken: „- BLA BLA ACAB, + ACTION”.

Az ACAB rövidítés azt jelenti: „minden zsaru szemétláda” (All Cops Are Bastards), ez a rendőrellenes jelszó az 1984-1985-ös brit bányászsztrájk idején vált népszerűvé, de az elmúlt években Franciaországban is felkapták, jellemzően szélsőbaloldali aktivisták.

Nem sokkal korábban a bűnözés elleni osztag egyik tisztje egy reggeli járőrözés során észrevette, hogy az egyik köztudottan kábítószer-kereskedő helyen nyilvánosan közzétették a nevét, valamint egy fenyegetést, míg múlt hét pénteken a Seine-et-Marne megyei Savigny-le-Temple egyik épületének csarnokában is felfedeztek egy kábítószer-kereskedők által kifüggesztett, úgynevezett „bónusz táblát”, amely jutalmat ígért rendőrök megölése vagy megerőszakolása esetén.

Egy rendőr fejének levágásáért 500 000 eurót ígérnek a bűnözőknek, ha pedig petanque-golyóval dobják meg őket, akkor 200 eurót fizetnek a drogdílerek. Felkerült egy brutális tétel is, amelyben arra szólítják fel a bűnözőket, hogy vascsövekkel erőszakoljanak meg rendőrnőket. A francia rendőrszakszervezet főtitkára a francia RTL-nek úgy nyilatkozott, hogy „egy újabb szakaszba lépünk ezzel a prémiumtáblázattal, amely jutalmat ígér a bántalmazásért, kínzásért és lefejezésért”.

« -Mort d’un policier

-Rafaler la police à la Kalashnikov,

-Violer, rentrer une barre dans l’utérus d’une femme policière = 💶 » Ces ordures ont la chance que les policiers soient bridés par les instructions. Sinon ça fait longtemps qu’on aurait fait le ménage. #SavignyLeTemple pic.twitter.com/xd3cFKS3yF — Linda Kebbab (@LindaKebbab) October 30, 2021