Reklámdzsihád? Visszavonta hidzsábnépszerűsítő kampányát az Európai Tanács

A francia politikai élet elemi erejű tiltakozását váltotta ki az a kampány, melyet az Európai Tanács Befogadás és a megkülönböztetés elleni küzdelem programja indított el az iszlám fejkendő, a hidzsáb népszerűsítéséért. A kampányt az internet nyilvánosságának ereje buktatta meg.

Az Európai Tanács az elmúlt napok közfelháborodására hivatkozva úgy döntött, visszavonja a sokszínűségről szóló, frissen elindított kampányát – tájékoztat a Le Point című francia lap arról a Franciaországban nagy méretű ellenállást kiváltó, plakáttervnek tűnő képről, amely a muszlim női fejkendő, a hidzsáb viselésének népszerűsítésével azonosította a szabadság fogalmát.

Az Európai Unió által társfinanszírozott kampányt október 28-án indította útjára az Európai Tanács Befogadás és a megkülönböztetés elleni küzdelem programja. A kampányban egy olyan fotót közöltek, amely két felvételből összerakott női arcot ábrázolt: a kép, így az arc, illetve a felsőtest jobb oldala egy átlagos öltözetű és hajviseletű europid nő portréját, míg a bal oldala egy hidzsábot viselő nő arcát és felsőtestét ábrázolta.

A kép angol felirata a muszlim női arcfelet ábrázoló bal oldalon ez volt: „A szépség a sokszínűségben rejlik, ahogy a szabadság a hidzsábban.” A jobb oldali, átlagos megjelenésű női arcfelet ábrázoló oldalon pedig ez állt: „Mennyire unalmas lenne a világ, ha mindenki ugyanúgy nézne ki!” Lejjebb ez állt: „Ünnepeld a sokféleséget – tiszteld a hidzsábot!”

„Ne hagyjuk ezt az aljas propagandát!”

„Az iszlám fátylat támogató európai tanácsi közlemény botrányos és illetlen! Ezt teszik közzé, miközben nők milliói bátran küzdenek ez ellen a leigázás ellen” – tiltakozott Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, aki indul a jövő évi elnökválasztáson. Tanácsadója, Philippe Olivier európa parlamenti képviselő pedig így tiltakozott Twitter-bejegyzésében: „Hihetetlen! Az Európai Tanács és az Európai Unió az iszlámista hidzsábot népszerűsítő és reklámozó kampányba kezdett. Ne hagyjuk ezt az aljas propagandát, mely szembemegy a mi kultúránkkal és értékeinkkel!”

Eric Zemmour esszéista sem maradt szótlan – teszi hozzá a Valeurs Actuelles. A 2022-es elnökválasztás egyik potenciális jelöltjeként is ismert újságíró az Europe 1 adón is kifejtette: szerinte Brüsszel elindított egy kampányt, amely az igazság ellensége, pedig az iszlám a szabadság ellensége. A Magyarországgal szimpatizáló, nemrég a budapesti demográfiai csúcson is részt vett Zemmour Twitter-bejegyzésében így fogalamzott: „Ez egy reklámdzsihád, melyet az ön adójából finanszíroznak.” Figyelmeztet: a kezdeményezők ezzel előkészítik az európaiak fátyolviselését.

A fátyol mint a szabadság eszköze?

A jobbközép párt, a Köztársaságiak (LR) elnökjelöltje, Michel Barnier a France 2 esti híradójában „teljesen helytelen” kezdeményezésről beszélt. A politikus azt javasolta: azok, „akiknek ez a rossz kampányötletük volt, ha tehetik, készítsenek interjút azokkal a kabuli nőkkel, akik éppen azért harcolnak, hogy ne viselhessék ezt a fátylat. A fátyol nem a nők szabadságának eszköze, hanem éppen annak ellenkezője!”

Az Európai Tanács kampánykezdeményezését a felháborodást kiváltó fotó megosztása, internetes terjedése a fotót erőteljesen elítélő Twitter-bejegyzések buktatták meg. A kampány kezdeményezői villámgyorsan bejelentették annak visszavonását, így a francia kormányzat véleménye, melyet a Politico idéz, már ezt követően vált ismertté.

A megosztott kép „mélyen sokkolt” – fogalmazott Sarah El Haïry francia ifjúsági államtitkár kedd este az LCI televíziónak. „Ez ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek mellett Franciaország kiáll. Franciaország egyértelműen kinyilvánította, hogy erősen rosszallja ezt a kampányt, ezért azt ma visszavonták.”

Az Európiai Tanács közleménye nem részletezte, hogy a kampányt a francia kormány tiltakozása miatt vonták-e vissza – teszi hozzá a Politico.