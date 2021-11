Nehéz terepen tekerte ki a bronzot Vas Kata Blanka

Az országúti egynapos klasszikusok közé tartozó flandriai körversenyen is használt kockaköves emelkedőt, a rendkívül meredek Koppenberget is magában foglaló pályát az amerikai Clara Honsinger teljesítette leggyorsabban, 12 másodperccel megelőzve a világbajnoki bronzérmes holland Denise Betsemát és 35-tel a három szakágban magyar bajnok Vast.

📸 Photo dump of a very special day for @BlankaVas #teamsdworx #wesparksuccess #ucicyclocrossworldcup

