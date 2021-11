Fucsovics továbbjutott, Djokovic lesz a következő ellenfele Párizsban

Remekül kezdett a világranglistán negyvenedik helyezett magyar játékos és gyorsan elhúzott 5:0-ra. Ekkor meglepően sokat hibázó ellenfele (37.) ápolást kért, mert kisebb sérülés hátráltatta, de folytatni tudta a meccset, amelynek az első játszmáját azonban 27 perc alatt elveszítette.

A második szettben Fognini ismét elveszítette első adogatójátékát, ekkor dühében összetörte ütőjét, a folytatásban viszont váratlanul nagyot változott a játék képe: az olasz egyre kevesebbet hibázott, a magyar viszont egyre többet. A fordulatosan alakult, közepes színvonalú játszma rövidítésben dőlt el, Fucsovics 6–5-nél meccslabdához jutott, ám Fognini fordított, 8–6-ra nyert, ezzel 63 perc alatt egyenlített.

A harmadik felvonásban Fucsovics rögtön elveszítette adogatójátékát, ám hamarosan javított, és végül ez a szett is ugyanolyan fordulatos volt, mint a második. Fognini 5:4-nél a győzelemért szerválhatott, de nem járt sikerrel. Ezúttal is rövidítésre volt szükség, amelyben az olasz megint a földhöz vágta ütőjét, de a szankció újfent elmaradt.

Fucsovics 6–3-nál három meccslabdához jutott, amelyek közül a harmadikat egy ásszal kihasználta, így 2 óra 44 perc után továbbjutást ünnepelhetett. A győztes kilenc ászt ütött és hét kettős hibája volt, a vesztes egy ásszal és négy kettős hibával zárt.

A két játékos ötödször találkozott egymással, három vereség mellett másodszor nyert a magyar teniszező.

