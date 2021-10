Azt tanították neki, hogy fehérként gonosznak született – kivette hatéves lányát az iskolából

Országos figyelem irányult az elmúlt hetekben a Virginia állambeli Loudoun megyei állami iskolákat egy szexuális erőszakról szóló jelentés állítólagos eltussolása, valamint a kritikus fajelmélet tananyagával kapcsolatos folyamatos csatározások miatt. A szülők Scott Ziegler főfelügyelő és az egész iskolaszék lemondását követelik – számolt be róla a Fox News.

Teljesen lesújtott egy anyát, amikor kislánya azt kérdezte tőle, gonosznak született-e azért, mert fehér a bőrszíne. A szülő egy percig sem gondolkozott, azonnal kiíratta gyermekeit a helyi iskolákból.

„Kifejezetten azért vettük ki őket a Loudoun megyei állami iskolákból, mert Williams és Ziegler főfelügyelők, valamint az iskolatanács gyors és minden kompromisszumot elutasító politikai programja rákényszerített minket” – mondta az anya az iskolatanács október 26-i ülésén. A vallomásáról készült videó azóta futótűzként terjed a közösségi médiában.

Loudoun County mother: "My six year old somberly came to me and asked if she was born evil because she was a white person, something she learned in a history lesson at school."pic.twitter.com/0NJL5YCoHG

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 29, 2021