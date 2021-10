Évszázados sportkifejezést törölne el a tehenek védelmében a haladó baloldal

Számos elmélet létezik arról, hogy a „bullpen”, mint baseball kifejezés honnan ered, az állatkínzás azonban nincs köztük. Általános vélekedés, hogy az amerikai Baseball Magazin 1915. decemberi számában tűnt fel először a dobójátékosok bemelegítésére kijelölt terület leírására.

A legvalószínűbb magyarázat szerint a századforduló után szinte minden baseballpályán volt egy nagy, bika alakú Bull Durham dohányreklám a külső mezők falán. A cseredobók ezeknek a reklámtábláknak az árnyékában melegítettek be, így ragadt végül a „bullpen” megnevezés a területre.

Az angol szót a hétköznapokban azokra a bikafuttatókra, illetve karámokra használják, amelyekben a teheneket és bikákat tartják. Ezt az összefüggést kifogásolja most a PETA – számolt be róla az NPR amerikai hírportál. Az állatvédő szervezet szerint a tenyészállatokat fogvatatásuk alatt elektrosokkolással és bökdöséssel hergelik, mielőtt „a húsiparban fellógatják őket, és elvágják a torkukat”.

„A szavak számítanak. A baseball »bullpen« kifejezése degradálja a tehetséges játékosokat, és gúnyt űz az érzékeny állatok szenvedéséből" – írta Tracy Reiman, a PETA ügyvezető alelnöke a csoport legfrissebb sajtóközleményében.

“Bullpen” refers to the area of a “bull’s pen” where bulls are held before they are slaughtered—it’s a word with speciesist roots & we can do better than that.

Switching to “arm barn” would be a home run for baseball fans, players, and animals 💪⚾️ pic.twitter.com/2FzSpDG9mQ

— Arm Barn (@peta) October 28, 2021