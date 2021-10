Özönlöttek a mémek Ronald Koeman, a Barcelona edzőjének kirúgása után

A holland szakember kicsivel több, mint egyéves spanyol regnálása alatt szinte végig a kritikák kereszttüzében állt, sokan már a kinevezésével sem értettek egyet, mondván, hogy a játékfilozófiája nem illik a Barcelonáéhoz, emellett aggódtak, hogy heves természete problémát okozhat.

A Bajnokok Ligájában esélytelen volt a csapat a papíron gyengébb ellenfelekkel szemben is, a bajnokságban pedig a középmezőnyben horgonyozott le, a múlt hétvégi Real Madrid elleni hazai és a szerdai Rayo Vallecano elleni idegenbeli vereség pedig már csak utolsó csepp volt a pohárban.

Előbbi talán még nagyobb sebet hagyott a gránátvörös-kék szívekben, ugyanis az ősi rivális Real Madrid ellen egy vereségre sosem lehet mentsége a Barcelonának, Koeman irányítása alatt az együttes ráadásul háromból háromszor szaladt bele a pofonba. A mérkőzés után a szurkolók letámadták a stadiont elhagyni készülő vezetőedző járgányát:

Ronald Koeman kirúgását sok szurkoló várta, a csütörtöki bejelentéstől pedig örömmámorban úsztak.

Kezdésnek mindjárt egy ünnepi fieszta keretében:

Volt, aki úgy érezte, hogy a drukkerek végre kiszabadulhattak a rabságból.

Ronald Koeman has been sacked! LET'S GO!!!!!!!!!! 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/YYxpbFfGiv

Egy Mark nevű felhasználó a Twitteren csak annyit kérdezett: Koeman Barcelonája nem volt nagyszerű? Ironikus.

Angliában ezzel ellentétben már várják vissza a mestert, korábbi klubja, az Everton ilyen fogadtatásban részesíti majd:

If Koeman ever steps foot in the Barclays again pic.twitter.com/WP216FkHQX

A következő, vicces bejegyzés egy párbeszéd átirata, amely a holland szakvezető és a Barca csapatkapitánya, Sergio Busquets között zajlott le. Mellesleg, jól ábrázolja a csapatnál uralkodó szakmai káoszt.

Koeman: „Tudod, mi a dolgod?”

Busquets: „Nem.”

Koeman: „Én sem. De add át De Jongnak, hogy üdvözlöm.”

Koeman: "Do you know what to do?"

Busquets: "No."

Koeman: "Neither do I. Tell De Jong I said hi." pic.twitter.com/OMIoBA0NvH

