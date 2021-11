Kitört a háború a leszbikusok és a transzneműek között

Megosztás Tweet



Nagy port kavart egy csoport felmérése, melyből kiderült, hogy a leszbikus nők többésge komoly vádakkal és fenyegetésekkel szembesül, ha nem hajlandó transznemű nőkkel lefeküdni. A jelenségről a BBC megdöbbentő riportot készített, és egy ügyvédnő is beszámolt személyes tapasztalatairól. A transzneműek válasza sem maradt el, sokezren vádolják nyílt levélben transzfóbiával az érintetteket.

Egy 43 éves leszbikus ügyvéd azt állítja, első kézből látta, ahogy transznemű nőként azonosított emberek zaklatnak és együttlétre kényszerítenek naiv és sebezhető fiatal leszbikus lányokat – számolt be róla a Daily Mail.

Az egykori tűzoltóból lett ügyvéd, Lucy Masoud azt követően nyilatkozott, hogy a BBC egy riportban felfedte, a leszbikusok transzfóbia vádjával és erőszakos fenyegetésekkel szembesültek, ha bevallották, hogy nem vonzódnak a transznemű nőkhöz. Hozzátette, hogy igazán baljósnak és erőszakosnak tartja, hogy ha nem fekszik le olyan emberekkel, akik biológiai férfiak, akkor bigottnak vagy transzfóbnak bélyegzik.

Ahogyan az a Get the L Out nevű kampánycsoport felméréséből kiderült, egyáltalán nem ritka, hogy egy leszbikus ilyen helyzetbe kerül. A csoport által megkérdezett nyolcvan nő több, mint fele számolt be arról, hogy nyomást gyakoroltak rá vagy kényszerítették, hogy elfogadjon egy transznemű nőt szexuális partnerként. Összesen 66 százalékuk mondta azt, hogy megfélemlítve érezte magát, vagy fenyegetést kapott az LMBTQ-csoportokban.

„Amit a klubokban látok az, hogy azokat a fiatal leszbikusokat, akik egy kicsit naivak, lényegében arra kényszerítik, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek olyan emberekkel, akik nőként írják le magukat, de nyilvánvalóan nem azok” – magyarázta Masoud a Femail online médiumnak.

Szerinte felháborító, hogy amikor a fiatal leszbikus lányok megpróbálnak nemet mondani, azzal vádolják őket, hogy transzfóbok vagy bigottak.

Egy társkeresőről is kitiltották nézetei miatt

Az ügyvédnő személyes élményekkel erősítette meg a felmérésben született eredményeket.

„Olyan transznemű nőkkel találkozunk, akik nem estek át semmilyen orvosi beavatkozáson, akik meg sem próbálták megváltoztatni a külsejüket. Azt állítják, hogy transzneműek, nem binárisak vagy genderfluidok, és leszbikusnak vallják magukat. Önazonosíthatják magukat, ahogy akarják, ez nincs hatással az életemre.

A nehézség azonban akkor jön, amikor ezek az emberek aztán azt követelik, hogy a leszbikusok fogadják el őket leszbikusnak, és randizzanak velük”

– fejtette ki.

Személyes tapasztalatait folytatva Lucy Masoud elmesélte, hogy kitiltották a Hinge nevű társkereső oldaláról, miután azt írta, csak olyan emberekkel szeretne megismerkedni, akik „biológiailag nők”. Először beállította a profilját arra, hogy „nő keres nőt”, de azzal szembesült, hogy minden harmadik vagy negyedik találat egy transznemű nő volt. Ezután módosította a profilját: „Csak annyit kérek, hogy legyél pontos, ne zavarjon, hogy túlságosan szeretem a Love Island-sorozatot, és hogy biológiailag nő legyél.”

Nem sokkal azután, hogy elmentette új preferenciáit, transzfóbia miatt végleg kitiltották az alkalmazásból. „Egyértelmű volt, hogy többen panaszkodtak a profilomra, mondván, hogy transzfób vagyok” – húzta alá.

„Amikor 16 éves voltam, boldogan jelenthettem ki, hogy leszbikus vagyok, az azonos neműekhez vonzódom, és csak nőkkel fekszem le. Most ezt nem tehetem meg, mert egyből azzal vádolnak, hogy bigott vagyok és transzfób, ami számomra őrültségnek tűnik. 43 éves nőként most kevésbé vagyok biztonságban, ha azt mondom, hogy az azonos neműekhez vonzódom, mint 16 éves koromban” – vallotta be.

Kemény fenyegetések, érzelmi zsarolás

A Get the L Out-csoport felmérését követően a BBC három, álnevet használó leszbikus nővel beszélt. Az interjúalanyok elmondták, hogy komoly fenyegetésekkel és érzelmi zsarolással szembesültek, miután kijelentették, hogy nem akarnak közösülni transznemű nőkkel.

Az egyikük, Jennine, aki csak a biológiai nőkhöz vonzódik, elmondta, hogy transzfóbnak, nemi szervi fetisisztának, perverznek és „terfnek” (transzkirekesztő radikális feministának) nevezték.

A BBC-nek elmesélte, hogy

amikor visszautasította a közeledést, azt mondták neki, ha egy szobában lennének vele és Hitlerrel, inkább őt fojtanák meg egy övvel.

„Ez annyira bizarr módon erőszakos kijelentés volt, hogy letaglózott. Pusztán azért, mert nem vonzódom a transznemű nőkhöz” – fogalmazott.

Egy másik nő, aki a Chloe álnevet használta, azt mondta, olyan külső nyomást érzett az egyetemen, hogy végül lefeküdt egy transznemű nővel, pedig többször is megpróbálta elmagyarázni, hogy nem vonzódik hozzá. Hozzátette: a transznemű nők elképzelése szerint a leszbikusok nem a biológiai nemhez, hanem a genderhez vonzódnak, de ő képtelen volt így érezni, így minden percét utálta az együttlétnek.

A BBC-t is transzfóbiával vádolják

A BBC tényfeltáró riportjára nem várt reakció érkezett az LMBTQ-társadalomtól. A szerkesztőségnek sokezer transznemű aláírásával küldtek nyílt levelet, melyben elítélik a cikk íróját és a szerkesztőséget is, mivel szerintük szántszándékkal próbálják ellehetetleníteni a csoportjukat.

„A cikk következtetései azt sugallják, hogy a transznemű nők elég nagy számban jelentenek kockázatot a cisznemű leszbikusokra ahhoz, hogy ez hírértékű legyen, és hogy a közvéleménynek ezt inkább általános jelenségnek kellene tekintenie, mint hihetetlenül ritka, elszigetelt tapasztalatoknak” – fogalmaztak a nyílt levélben.

Azt írták, a cikk veszélyes módon, széles körben elterjedt problémaként állítja be ezt a kérdést, miközben elismeri, hogy erre nincs tényleges bizonyíték az elszigetelt állításokon kívül.