Épületfoglaló migránsok demonstráltak letelepedési engedélyért Amszterdamban

„Ez most már az otthonunk!” – olvasható egy transzparensen a We Are Still Here nevű amszterdami migránscsoport október 23-án tartott utcai demonstrációján. A szervezet a hollandiai letelepedési engedély és egyéb hivatalos okiratok megszerezésére esélytelen menedékkérők jogaiért emel szót. Tagjai maguk is munkanélküli, hivatalosan fedél nélkül élő migránsok, akik a hajléktalanszállók helyett lakatlan épületek megszállásával vívták ki a holland főváros vezetésének toleranciáját.

Hajléktalan menedékkérőkből álló migránscsoport tartott utcai demonstrációt Amszterdamban. A We Are Still Here, azaz a Még itt vagyunk (hollandul: Wij Zijn Hier) elnevezésű csoportot okmányokkal nem rendelkező migránsok alkotják, akik nem kaptak letelepedési engedélyt a holland kormánytól és hivatalosan nem is dolgozhatnak az országban. A csoport tagjai a hozzájuk hasonló menedékkérők emberi jogaiért, szociális szolgáltatásokhoz, például orvosi ellátáshoz és lakhatáshoz való hozzájutásért, valamint állandó tartózkodási engedélyért kampányol évek óta a holland főváros közterületein.

Tüntetők a We Are Still Here szervezet demonstrációján október 23-án, Amszterdamban (Fotó: EPA/Sem van der Wal)

Mivel csak délután 5 órától másnap délelőtt 9-ig tartózkodhatnak a város hajléktalanszállóin, a csoporthoz tartozó migránsok megtagadják azok használatát. Ehelyett megalakulásuk évében, 2012-ben egy teljes épületláncot elfoglaltak és belaktak a fővárosban. Noha az önkényesen elfoglalt lakásokból időnként kiköltöztetik a többnyire afrikai menedékkérőkből álló csoport tagjait, az amszterdami városvezetés mégis tolerálta a hosszú távú épületmegszállást. Arra is akadt példa, hogy a migránsok sikeres megállapodást kötöttek az épület tulajdonosával. A kollektíva mintegy száz tagja 2017-ben megkapta a tartózkodási engedélyt a holland szervektől.