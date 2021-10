Iskolába és templomba is járhat a hármas gyilkossággal vádolt bevándorló

Az amerikai állampolgársággal nem rendelkező, szudáni származású Ahmedal Tayeb Elnouman Modawit háromrendbeli gyilkossággal és egyrendbeli súlyos testi sértéssel vádolták meg egy október 1-jei baleset után – számolt be róla a Fox News a Click 2 Houston értesüléseire hivatkozva.

Modawi, aki parkolófiúként dolgozott, október 1-jén este egy ügyfél autójában driftelt. Amikor egy arra járőröző rendőr megkísérelte félreállítani a parkolóban, az ifjú bevándorló menekülőre fogta volna, azonban elveszítette az uralmát az autó fölött, és halálra gázolta három kollégáját, mielőtt a járművel felborult és egy kerítésnek csapódott.

