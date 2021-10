Skorpiórúgás: erre a gólra Higuita is csettintene

A holland labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Groningen hazai pályán 2-0-ra legyőzte az AZ Alkmaar csapatát.

A mérkőzés első gólját a 21 éves belga támadó, Cyril Ngonge lőtte, nem is akárhogyan: 20. percben egy háta mögé érkező beadást 11 méterről skorpió-rúgással lőtte a kapu bal felső sarkába.

Lehetséges, hogy már a döntős találatok bemutatása előtt eldőlt a 2021-es Puskás-díj sorsa? Ezt nem tudhatjuk, mindenesetre a mozdulat kísértetiesen emlékeztett minket a legendás kolumbiai kapus, René Higuita „skorpiórúgására”.

Utóbbiról egyébként egy animáció is készült.

On this day in 1995, Colombian goalkeeper Rene Higuita produced THE scorpion kick 🦂 pic.twitter.com/aSN4ia9KDR

— B/R Football (@brfootball) September 6, 2019