Cserben hagyta magyar riválisát, ezért bukta a győzelmet

Az orosz származású, de lett licenccel versenyző Grjazin szinte végig vezetett a pénteken kezdődött és vasárnap estig tartó Európa-bajnoki futamon, győzelméhez a sebessége alapján nem férhetett kétség. Az ERC sajtóközleménye szerint a lett–orosz párost azért sújtották 15 perc büntetéssel, mert a vasárnap reggeli első gyorsasági szakaszon nem álltak meg a Herczig Norbert, Ferencz Ramón kettős baleseténél.

„A videós bizonyítékok alapján nyilvánvaló, hogy a balesetet szenvedett autó (Herczigék Skodája) jól látható volt a 8-as rajtszámú autóból (Grjazinékéből). A videók alapján az is kiderül, hogy körülbelül 100 méterrel a baleset helyszíne előtt az egyik sportbíró a kezével jelezte a 8-as számú autónak, hogy lassítson, egy másik sportbíró pedig azt jelezte, hogy a 8-as számú autó álljon le a balesettel szemközti részre. Úgy látszik továbbá, hogy csak a 4-es számú autó vezetője jelzett, amely azonban nem egyértelmű a versenybírák számára”

– áll az ERC sajtóosztálya által vasárnap késő este kiadott döntés indoklásában.

Herczig Skoda Fabiája, aki másodikként hajtott ki az erdőbényei gyorsasági szakaszra, az utolsó kilométeren kicsúszott és az árokba borult.

A 45 éves budapesti navigátort még hétfőn is bent tartották megfigyelésre a miskolci kórházban.

And all of a sudden, things went wrong for Norbert Herczig and Ramón Ferencz...#FIAERC #RallyHungary pic.twitter.com/Rg7fFPtX6a

— FIA ERC (@FIAERC) October 24, 2021