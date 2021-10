Hadik triplázott, norvég Európa-bajnokot avattak Nyíregyházán

A lett Nyikolaj Grjazin nyerte a rali Európa-bajnokság (ERC) hetedik fordulóját, melyet Nyíregyházán és a Zemplénben rendeztek meg a hétvégén. A norvég Andreas Mikkelsen egy héttel az R2-es világbajnoki cím begyűjtése után megnyerte az Európa-bajnoki címet is, Hadik András pedig a harmadik országos ralibajnoki címét gyűjtötte be 2018 és 2020 után.

Grjazin és orosz navigátora, Konsztantyin Alekszandrov péntek este Máriapócson megnyerte a nyitó szuperspeciális szakaszt, majd a 14-ből további három gyorsasági szakaszon is a leggyorsabbnak bizonyult. A lett-orosz páros csak rövid időre, egyetlen szakasz erejéig engedte át a vezetést egyik riválisának, majd riválisai hibáit és defektjeit kihasználva a célig megőrizte előnyét.

A Volkswagen Polo GTI-t kormányzó Grjazin végül 37,2 másodperces előnnyel nyert, megelőzve a norvég Mads Östberget (Citroen C3 R5), akinek zempléni szereplése az Európa-bajnokság mellett a magyar bajnokságba is beszámított. A Rally Hungary harmadik helyét a lengyel Miko Marczyk (Skoda Fabia R2) szerezte meg, aki 4,3 másodperccel verte Hadik Andrást (Ford Fiesta R2).

And all of a sudden, things went wrong for Norbert Herczig and Ramón Ferencz...#FIAERC #RallyHungary pic.twitter.com/Rg7fFPtX6a

