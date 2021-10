Dobogós helyről várja a folytatást a legjobb magyar páros a rali–Eb-futamon

A péntek esti, máriapócsi prológon is leggyorsabb Grjazin a szombati második és harmadik szakaszon remekül vezette a Volkswagen Polo GTI-t, és elegendő előnyre tett szert ahhoz, hogy a nap végén majdnem 26 másodperces különbséggel az élen maradjon az Európa-bajnoki értékelésben.

Az orosznak leginkább a cseh Erik Caistól (Ford Fiesta R2) kellett tartania, aki az ötödik, Újhuta és Bózsva közötti gyorsasági szakaszon nagyot ment és csekély különbséggel (0,4 másodperc) átvette a vezetést Grjazinéktól. A 22 éves cseh azonban a versenynap záró szakaszán, a Mád–Disznókő gyorsaságin defektet kapott, kétperces hátrányba került, így visszaesett a 10. helyre.

Herczigék a nap első szakaszán defektet kaptak, ezzel időt veszítettek, de utána látványos felzárkózásba kezdtek. A korábbi magyar bajnok a negyedik gyorsaságit a mádi szőlőtőkék között meg is nyerte, így a Skoda Rally Team Hungaria versenyzője feljött az összetett második helyére, onnan várják a vasárnapi folytatást.

A harmadik helyen a világbajnokság WRC2-es kategóriájának tavalyi győztese, Mads Östberg és Torstein Eriksen kettőse áll. A norvégok Herczigéktől csaknem 14, Grjazinéktól pedig már majdnem 40 másodperccel maradnak el. A WRC2 idei bajnoka, a szombati napot motorproblémákkal kezdő Andreas Mikkelsen a hetedik, csaknem másfél perces hátránnyal.

Ami a magyar bajnokságot illeti: a címvédő és a bajnoki pontversenyben is vezető Hadik András, Kertész Krisztián duó (Ford Fiesta R5) áll jobban, ők az Eb-összetettben negyedikek, az oországos bajnoki értékelésben pedig másodikak Östbergék mögött.

ERC Rally Hungary leg one report: Gryazin going for gold, Herczig heading for home podium https://t.co/5OIDvuggwW

— FIA ERC (@FIAERC) October 23, 2021