A világhírű írónő kimondta, hogy "nő", nekiestek az LMBTQ-aktivisták

A 81 éves kanadai írónő, Margaret Atwood, A szolgálólány meséje című könyv szerzője a transzaktivisták célpontjába került. Atwood a Twitteren osztott meg egy cikket, amely szerint a gendersemleges nyelvezet használata ahhoz vezet, hogy a nők elveszítik identitásukat – számolt be a Newsweek hírportál.

A cikk további részében arra is kitértek, hogy a „nő” kifejezés egyre inkább szitokszóvá válik, azokat pedig, akik használják, egyre gyakrabban vádolják meg transzfóbiával.

Az írónő által megosztott cikk címe: Miért nem mondhatjuk többé azt, hogy „nő”? A Newsweek szerint a szerző ebben azt fejtegette, hogy egyre gyakrabban csak körbeírják, hogy nőről van szó, de nem írják le a kifejezést, amivel végső soron a női identitást semmisítik meg.

Why can’t we say ‘woman’ anymore? https://t.co/ghcQDJgxWE via @torontostar

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) October 19, 2021