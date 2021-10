Szegény legények vesszőfutása a Blaha söröző előtt

Megosztás Tweet



Már napok óta tartottak a tüntetések Budapesten, de az 1956-os forradalom 50. évfordulójának napján abban a reményben mentek az utcára az emberek, hogy a szégyenletes tartalmú őszödi beszéd miatti véres tüntetések után végre méltó módon ünnepelhetnek. Feltűnő volt, hogy férfiak kihajtott nyakú, fehér ingben, anyák babakocsit tolva indultak ünnepelni. A korábbi napok összecsapásainak ütközőzónáin kívül, barátokkal a Károly körúton mi is körülnéztünk.

Az idilli hangulat estére megváltozott: a kihajtott fehér gallérokra vér és emberi váladék fröccsent. A könnygáz és a büntető viperák megtették hatásukat.

A családok, amikor kiültek az 1956. október 23-án kitört forradalom dicsőséges napjának ünneplésére a parkokba, vagy csak sétálni indultak a városban, azt hitték, hogy az előző napokon már kidühöngte magát a hatalom a Gyurcsány Ferenc lemondását követelő tüntetők megmozdulásainak elfojtásában annyira, hogy a nemzeti ünnepen eltűrje az ünneplő tömeg jelenlétét az utcákon.

Elillant az ünnepi hangulat.

Azokban az órákban, amikor a békésnek induló őszi napon a budapestiek ablakot nyitva beleszagoltak az utca levegőjébe, és anya reménykedve megkérdezte apát, „Ugye, mehetünk?”, a válasz egy széles mosoly és bólintás volt, na akkor, a legitimitását vesztett hatalom rendőrei már betárazták a füstgránátokat, a gumilövedékeket, és elkezdték kis ollóval lefejteni gyakorló egyenruháikról az azonosító számokat, majd egy szűk rejtett zsebbe bekészítették a közelharc kíméletlen eszközét, a viperát.

Így volt? Így kellett lennie.

Na, jó a kis ollós varrószakkör víziója, amilyen komikus, annyira valószerűtlen. A sötétkék kezeslábasokon nyilván eleve nem volt azonosító szám, mivel alatta talán nem is a magyar rendőrség állományában lévő „jó rendőr bácsik” lehettek. Hát kik? Ki tudja? Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány biztosan. Mi, akik később megláttuk őket, azt gondoljuk, csak valamiféle „robotok” lehettek. Élő, lélegző lények, húsból-vérből, de minden emberi vonástól mentesen.

Ezek a „gépek” külön eljárásban kiválasztott, fegyelmezett, egyedi kiképzésben részesült külföldi kommandósok lehettek, legalábbis ezt rebesgették akkor a pesti flaszteren. Símaszkban arctalanok voltak, és valamiért végtelenül szűkszavúak, legalábbis senki nem hallotta őket megszólalni.

Én sem tudom cáfolni ezt a feltételezést, aki közelről láttam őket.

Budapest, 2006. október 23. Lovasrendőrök az Erzsébet körúton. MTI Fotó: Beliczay László

Nem, nem a Károly körúti roham lovasai voltak, akik elől még délután menekültünk. Úgy éreztük az életünkért futottunk a Semmelweis utca irányába, ügyelve arra, nehogy elessen valaki, mert azt a marhacsordaként hajtott rémült tömeg, akaratán kívül is, halálra tiporta volna. De még ezeknek a kardlapozó lovasoknak is volt arcuk. El se takarták, sőt még érzelmek is látszottak rajtuk. Persze nem a megértő szereteté. Tehát még mindig nem a „robotokat” lepleztük le.

Menjünk tovább!

Talán azok lesznek, akik közelébe a Síp utca és a Dohány utca sarkán sodródtunk. Ott álltak a Metró klub bejáratánál fegyverekkel a kezükben. Átlényegült a városnak ez a pontja is. Itt eddig csak a nagy bulik előtt volt csoportosulás, az is csak azért, mert többen akartak bejutni. Mi lett volna, ha valaki 2006. október 23-án odalép, és mérhetetlen naivságában azt mondja: „Csókolom! Én nem vagyok forradalmár, ne tessék rám lőni, klubtag vagyok. Csak a műsort szeretném megnézni.”

Ez persze nem történhetett meg: aznap, aki az utcán volt, forradalmár lett. Pedig nem úgy kelt fel, hogy az lesz. Azzá tették.

Budapest, 2006. október 23. Gumilövedékkel eltalált tüntető a Rákóczi úton. MTI Fotó: Beliczay László

De mit akart a „rendfenntartó erő” a fegyverekkel? Támadtak és büntettek. Célba vették a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér felé menekülőket. Célzott lövésekkel testmagasságra irányították a könnygázgránátokat.

Akkor már akarva-akaratlanul rég megtapasztaltuk a könnygáz ízét. Egy hirdetőoszlop mögé bújva azt lestem, hogy az újratöltés után mikor süti el a fegyverét a rendőr, hogy az utána kínálkozó néhány másodpercnyi szünetben nekirugaszkodjak a következő menedék felé, egy telefonfülkéig. Tudtam, hogy azután már takarásban leszek, ha én nem látom a Metró klubot, onnan se látnak el hozzám.

Hol vannak az arctalan rendőrök?

Nem maradok adós velük. De azt még el kell mondanom, hogy a Corvin áruház sarkánál is belefutottam egy „csetepatéba”. Riporterek fotózták és filmezték a brutalitást, köztük a Duna tévé operatőre, akinek kezében nem utcakő volt, hanem egy „nagy vas”, félreértés ne essék, semmi fegyver, így nevezték a méretes kamerát, amivel akkor éppen rögzítette, ahogy egy idős asszonyt csépelnek gumibottal. Az operatőrnek nem állták útját a rendőrök, nem takarták le a klasszikus kézmozdulattal az objektívet, de darab-darab alapon, az ő hátát is verni kezdték.

Budapest, 2006. október 23. A rohamrendőrök könnygázt fújnak a tüntetőkre az Alkotmány utcában, amikor a rendőrség feloszlatta a Kossuth tér felé vonuló demonstráló csoportot. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Rajtam nem verték el a port, de talán csak azért, mert nem volt több kezük. És különben is, hazaértem. Befutva a hátsó kapun már biztonságban voltam. Az udvarról fülelve feltűnt a József körút felőli gyanús csend. Mi az, itt nem tudják, hogy „háború” van? A Blaha sörözőben nem tudták. Éjjel-nappal nyitva volt, ott mindig kapott a szomjas ember inni. Tele is volt a hely, a vendégek nem foglalkoztak október 23-ával, a söröskorsót emelgették.

Először a túloldali kirakatok üvegén tükröződve láttam meg valami furcsát. Csatárláncba állva lépkedtek némán, de egyszerre a körút teljes szélességét lefedve az arctalanok. Igen, ők voltak azok. Egyenletes lassú mozgásukkal borotválták az aszfaltot. Hátborzongató élmény volt. Aki előttük járt hátra-hátra kapkodva a fejét futott. Nem szívódtak fel, mintha csalogatták volna a rendőröket, megtartották tőlük a 20-30 méternyi távolságot.

Tiltakozó a földre szorítva Budapesten (Fotó: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images)

Amikor a kis sörözőhöz értek, megbomlott a csatárlánc. Vezényszavak nélkül mégis összehangoltan cselekedtek. Azonos számú rendőr állt két sorban a bejárathoz gumibotot markolva, és előre engedték néhány társukat, akik feltépték a söröző ajtaját és berontottak. A kapu mögül csak azt érzékeltem, hogy amint beléptek, dobálni kezdték az embereket kifelé. Nem várták meg, hogy felszólításra távozzanak. Az egyik vendéget akkor kaphatták grabancon, amikor épp ivott, mert miután kilökték az utcára, még markolta a korsóját. És kezdődött a vesszőfutás, gumibottal. Addig csak moziban, Jancsó Miklós Szegénylegényekében láttam vesszőfutást.

Ott abban a valószerűtlen jelen időben azonban két méterre bukdácsoltak előttem az emberek. Szörnyű volt megélni, hogy nem segíthetek. Beleégett a retinámba a kép, akinek ideje sem volt letenni a korsót, úgy verték ki a kezéből, hogy a füle a kezében maradt.

Ezután mintha szellemek lettek volna, újrarendezték fegyelmezett, betanult, begyakorolt sorukat, és vonultak tovább, tolva maguk előtt mindenkit a széles körúton. Amikor kimerészkedtem a kapualj biztonságából, már csak a hátukat láttam. Az üzletben a pincérlány maradt egyedül. Amikor meglátott, annyit mondott: Még nem is fizettek!