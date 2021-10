Egymás torkának estek a világverő Forma–1-es autó tervezői

Három évtizeden át tartotta magát az a tézis, hogy egy brit és amerikai mérnökökből álló csapat rajzolta és építette meg a McLaren Mp4/4 típusjelzésű Forma–1-es versenyautóját. Gordon Murray, a McLaren akkori technikai igazgatója azonban most jogi lépésre szánta el magát egykori kollégáival szemben, akik szerinte hamisan mondják magukénak az egykori csodaautó szellemi tulajdonjogait.

Murray a Motor Sport Magazine című brit szaklapnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy az Mp4/4 az ő koncepciója alapján született, a versenyautó alapötletét ugyanis még korábbi munkaadójától, a Brabham-csapattól hozta magával.

– nyilatkozta a dél-afrikai születésű dizájner a magazin szeptemberi számában. Murray hozzátette: az a felvetés, hogy a McLaren akkori főtervezője lenne a versenyautó szellemi atyja, „a legnagyobb baromság, amit valaha hallottam”.

Great Image of @ayrtonsenna and his @McLarenF1 team, Suzuka 1988 pic.twitter.com/c7uL5Von6k



Gordon Murray (balra), a McLaren F1-es csapat egykori technikai igazgatója és Ayrton Senna 1988-ban

A McLaren egykori mérnökcsaptának tagjai, Steve Nichols főtervező és segítői, Neil Oatley, Gordon Kimball és Matthew Jeffreys azonban továbbra is fenntartják, hogy a világverő F1-es autó az ő munkájuk gyümölcse.

– írta Jeffreys a Motor Sportnak címzett olvasói levélben, amely a lap 2021. októberi számában jelent meg.

Olaj a tűzre, hogy időközben Murray és Nichols is olyan utcai sportautókat tervezett, amelyek reklámkampánya során mindketten építenek az F1-es elismertségükre. Murray eddig két levelet írt Nicholsnak, amelyekben jogi lépésekkel fenyegette meg egykori kollégáját, ha nem tünteti el a saját honlapjáról azt a bejegyzést, amelyben magának vindikálja az Mp4/4 tervezését.

Meet the class of ‘88, the team behind the legendary MP4/4, who were reunited at the MTC today. 🤝 pic.twitter.com/gapuooLotZ

— McLaren (@McLarenF1) January 10, 2018