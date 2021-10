Beszorult a Forma–1-es világbajnok, jót derültek rajta

„Jó újra itt lenni!” – kezdte mondandóját a Mercedes hétszeres világbajnoka, amikor betoppant az austini versenypálya sajtótermébe, helyi idő szerint csütörtök délután.

– mesélte Hamilton, nem kis derültséget okozva a teremben.

Hamilton apologises for being late to the press conference:

"It's good to be back! Sorry I'm late, I got locked in my room!

"The door really wouldn't open...I couldn't get out! No joke" 😅#F1 #Formula1 #USGP 🇺🇸

— Autosport (@autosport) October 21, 2021