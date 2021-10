Superman már nem heteró, és nem az amerikai utat követi

Az ikonikus képregényfigura, Superman évtizedek óta az „igazság, az igazságosság és az amerikai út” képviseletében védi meg a Földet a galaxis legrettegettebb gonosztevőitől. De úgy tűnik, ezeknek az időknek vége – számolt be róla a Fox News.

A Superman-képregények kiadója, a DC Comics most már úgy fogalmaz, hogy az acélember az „igazságért, az igazságosságért és egy jobb holnapért” harcol ezentúl.

"He Wages A Never Ending Fight For Truth, Justice, And The American Way!" #RealSuperman #DCComics #Batman pic.twitter.com/M9pWnwFJAY

A változás egy szélesebb, globálisabb víziót tükröz Superman világával kapcsolatban, mondta Jim Lee, a DC kreatív igazgatója és kiadója szombaton a vállalat virtuális DC FanDome rendezvényén – írja a The Hollywood Reporter.

„Annak érdekében, hogy jobban tükrözze azokat a történeteket, amelyeket a DC-n belül mesélünk, és hogy tisztelegjünk Superman hihetetlen öröksége előtt, amely 80 év alatt egy jobb világot épített, Superman mottója fejlődik” – fejtette ki Lee.

Hozzátette: Superman már régóta a remény szimbóluma, aki inspirálja az embereket, és ez az optimizmus, illetve remény az, ami az új küldetésnyilatkozatával előreviszi őt.

Lee nem volt hajlandó részletezni, hogy miért szűnik meg az „amerikai út”, mely A Hollywood Reporter szerint a „Superman kalandjai” című 1940-es évekbeli rádióműsor óta kötődik a karakterhez.

A mottóváltás rövid időn belül már a második mélyütés az ikonikus szuperhős rajongói számára. Múlt héten robbant a hír, hogy egy készülő képregényben Jon Kent – az acélember alteregójának, az újságíró Clark Kentnek a fia – biszexuális Superman lesz.

DC has confirmed that Jon Kent, Earth's new Superman and the son of Clark Kent and Lois Lane, is bisexual, as advance art of Superman: Son of Kal-El #5 sees him share a kiss with new love interest Jay Nakamura. https://t.co/2WKrfW9y1H pic.twitter.com/23RWnhCkcY

— Screen Rant (@screenrant) October 11, 2021