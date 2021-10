Hajrá, Fradi! Skóciában megismételheti a tavalyi bravúrt a Ferencváros

Megosztás Tweet



A Ferencváros kedden kora este az 51-szeres skót bajnok, a Celtic Glasgow vendégeként lép pályára a labdarúgó-Európa-liga csoportmérkőzéseinek harmadik fordulójában. Bár a kupasorozat még nagyon az elején tart, a szigetországi csapat legyőzésével a magyar bajnok továbbjutási álmai is szilárd alapra helyeződnének.

A két együttes tavaly a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában szintén a Celtic Parkban feszült egymásnak. A koronavírus-járvány miatt akkor mindössze egyetlen mérkőzés döntött a továbbjutásról, a Ferencváros pedig Sigér Dávid és Tokmac Nguen góljainak köszönhetően 2-1-re diadalmaskodott a zárt kapus összecsapáson, sőt, később kiharcolta a főtáblára kerülést a legrangosabb európai kupasorozatban.

A vereséggel a Celticnek megszakadt a magyar csapatok elleni hazai veretlenségi sorozata, azt megelőzően hat ilyen találkozójából ötöt megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott. A Ferencvárosnak

sorozatban a második skóciai sikere volt a tavalyi,

az UEFA-kupa 2004/05-ös kiírásában az edinburgh-i Hearts vendégeként győzött 1-0-ra.

Kedden az Európa-ligában csapnak össze a zöld-fehér csapatok, mindketten első pontjaik megszerzésére hajtanak az idei kiírás csoportkörében.

A magyar bajnok a német Bundesliga előző kiírásában hatodik Bayer Leverkusen otthonában kapott ki 2-1-re, míg a La Ligában legutóbb ugyancsak hatodik helyezett Real Betistől hazai pályán 3-1-re maradt alul, a Celtic az első fordulóban kétgólos előnyt elszórakozva 4-3-ra veszített Sevillában, a másodikban pedig a Leverkusen ellen 4-0-s vereséggel hagyta el a hazai gyepet, minden főtáblás csapat közül a legtöbb gólt kapva.

„Pikáns meccsre számíthatunk. Mindkét csapatnak támadnia kell, emiatt kinyílhat majd a pálya, több gólra van kilátás. Agresszív Fradira számítok agresszív játékkal, szórakoztató meccs alakulhat ki. Tudjuk, hogy riválisunk szombaton csalódást keltő eredményt ért el, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ennek ellenére egy nagyon jó csapatról van szó. Tavaly már találkozott egymással a Celtic és az FTC, ezúttal is erős meccsre számítok” – fogalmazott a Celtic görög születésű, de ausztrál állampolgársággal is rendelkező szakvezetője, Ange Postecoglou.

„A tavalyi, 2-1-es Ferencváros-győzelemmel végződött BL-selejtezőből már nem lehet kiindulni, sok változás történt azóta mindkét csapatnál, emellett mások lesznek a körülmények is, ezúttal szurkolók előtt játszhatunk. Nagyon várjuk a meccset, tudjuk a dolgunkat. Mindig van rajtunk nyomás, így nem éljük meg teherként, hogy egyelőre pont nélkül állunk. Támadni fogunk kedden, de erre számítunk a Ferencvárostól is. A lehető legjobb teljesítményt kell majd nyújtanunk, hiszen csak a tökéletessel tudjuk majd kivívni a jó eredményt” – jegyezte meg a skótok csapatkapitánya, Callum McGregor, szerint a Ferencváros jól szervezett csapat, amelynek hozzájuk hasonlóan muszáj győznie, éppen ezért lendületes mérkőzésre van kilátás.

„Magasra kell tennünk a lécet, fontos mérkőzés lesz a Glasgow-ban. A sorsolás után úgy véltem, hogy talán a Leverkusen és a Betis mögött ott lehetünk, a Celtic ellen lehet esélyünk, de ők teljesen más stílust játszanak. Ezért kell minden apró részletre felkészülnünk ellenük, készen kell állnunk a harcra” – közölte a Fradi szakvezetője, Peter Stöger.

Az osztrák edző legénysége hétfő kora délután landolt a glasgow-i repülőtéren, délután pedig már a Celtic Parkban tréningezett.

A mérkőzés közép-európai idő szerint kedden 16.30 órakor kezdődik a Celtic Parkban. A harmadik fordulós összecsapást azért rendezik csütörtök helyett kedden, mert a skót fővárosban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciát tart.

Európa-liga, csoportkör 3. forduló

Celtic Glasgow–Ferencváros, 16:30

A G csoport állása:

1. Leverkusen 2 2 – – 6–1 +5 6

2. Betis 2 2 – – 7–4 +3 6

3. Ferencváros 2 – – 2 2–5 –3 0

4. Celtic 2 – – 2 3–8 –5 0

A mérkőzést a dán Jakob Kehlet vezeti, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

A címlapfotón a Ferencváros játékosai (MTI/Illyés Tibor)