Búcsúzik Räikkönen, az F1 szupersztárja, akit sohasem érdekelt a hírnév

Nagy volt a megrökönyödés a 2001 telének végén, amikor a Sauber F1-es istálló egy 21 éves, szűkszavú finn pilótát szerződtetett. Kimi Räikkönen háta mögött mindössze tizenkilenc autóverseny állt (a gokartozást nem szokták ide számítani), ezért sokan – köztük Max Mosley, a Nemzetközi Automobil-szövetség akkori elnöke – kételkedtek abban, vajon képes lesz-e elvezetni egy 825 lóerős Forma–1-es versenyautót. Räikkönen azelőtt a brit Formula Renault-sorozatban versenyzett, és menedzsere azzal ajánlotta be Peter Sauber csapatfőnöknek, hogy a finn autókontrollja páratlan, és hogy kiélezett helyzetekben is higgadt marad.

Élete első F1-es versenye, a 2001-es Ausztrál Nagydíj után azzal került az újságok címlapjára, hogy másfél órával a rajt előtt még szundikált egyet a Sauber lakókonténerében, majd elrajtolt a futamon és hatodik, pontszerző lett. A negyedik futamán,

Ez a jelenet megenyhítette Mosley szívét, aki azt mondta: ha egy újonc képes ilyen higgadtan elhárítani egy veszélyes helyzetet, nem kérdés, hogy helye van a mezőnyben.

— F1 in the 2000s (@CrystalRacing) August 7, 2021

Kimi 2002-ben a McLarenhez került, és 2003-ban az utolsó futamig versenyben maradt Michael Schumacherrel a világbajnoki címért – annak ellenére, hogy a finnek a McLaren előző évi, továbbfejlesztett autójával kellett csatába szállnia a vadonatúj Ferrari ellen. Két évvel később a McLaren építette a mezőny leggyorsabb autóját, de a finn hiába nyert hét versenyt, a Mercedes-motor gyakori meghibásodásai miatt lecsúszott a vb-címről.

Ekkoriban, 2003 és 2008 között láthattuk a legjobb formában vezetni Kimi Räikkönent. Pokolian gyors volt az időmérő edzéseken, és bárhonnan is indult, minden versenyen győzelmi esélyesnek számított, különösen, amikor a McLaren, majd 2007-től a Ferrari alkalmazásában állt.

Räikkönen emellett kétszer volt második és háromszor harmadik az év végi összesítésben. Több mint 340 nagydíjon vett részt, melyek során 42-szer indulhatott az első rajtsorból, 21 futamot megnyert és 46-szor futotta meg a verseny leggyorsabb körét.

Räikkönen rendkívüli népszerűségét azonban nemcsak kiváló vezetői képességeinek, hanem egyéniségének is köszönheti. Sosem szállt a fejébe a hírnév és gyakran mondogatta: ő csak versenyezni szeret, a sztárság nem érdekli. A finn legenda pályafutásának legszebb pillanataiból ide kattintva nézhet meg egy összeállítást.

Az alábbiakban ezekből és a finn nyilatkozataiból válogattunk.

Az autóversenyzők számára a bukósisakjuk különleges jelentéssel bír. Számodra mit jelent a sajátod? Kimi: „Azt, hogy megvédi a fejemet.”

Fiatal kori élményeiről: „Elegem lett a jéghokiból, otthagytam a fenébe, mert nagyon korán kellett kelni a reggeli edzésekhez.”

Furcsa kieséséről a 2001-es imolai futam után: „Egyszer csak ott maradt a kormány a kezemben. Megpróbáltam visszatenni, de már késő volt. Azon morfondíroztam, vajon hol fogok kikötni.”

Mit gondol arról, hogy Michael Schumacher az utolsó F1-es rajtjára készül (Sao Paulóban, 2006-ban): „Nem tudom, erről lemaradtam. Éppen a vécén voltam…” (ennél jóval konkrétabban fogalmazott – a szerk.)

Kimi: „Michael (Schumacher) is itt van? Még nem láttam őt, melyik lelátón ül?” Riporter: Miért ülne a lelátón? Kimi: „Mert akkor integethetnék neki”.

Van valami különleges szokása a versenyek előtt, mielőtt felveszi a bukósisakját? Kimi: „Igen. Megtisztítom, hogy jobban lássak.”

Gyakori reakciója a versenymérnöke rádióüzenetére: „Ne beszélj hozzám a kanyar közepén!”

– szállóigévé vált rádióüzenete a 2012-es Abu-dzabi Nagydíjon, amelyet megnyert.

WATCH: 'Just leave me alone' – The ultimate Kimi Raikkonen team radio collection https://t.co/vPlamwrt3F #F1 #Formula1 pic.twitter.com/U6ez0ZyJgy

— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) September 3, 2021