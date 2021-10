Kövekkel, husángokkal, csapatosan ostromolják Magyarország határait a migránsok – Videó!

Megosztás Tweet



Nemcsak a határon átjutó illegális migránsok száma nő, de az érkezők agresszivitása is fokozódik. A magyar kormány egy videót tett közzé, amiből kiderül, hogy kövekkel, husángokkal, csapatosan ostromolják Magyarország határait a migránsok és létrákkal próbálnak átjutni a kerítésen. Eközben az illegális bevándorlók áradata körbevette Európát.

Kövekkel, husángokkal, csapatosan ostromolják Magyarország határait a migránsok – közölte hivatalos Facebook oldalán a magyar kormány.

A döbbenetes felvételeken látszódik, ahogy az illegális bevándorlók létrákat támasztanak a kerítéshez, hogy átmásszanak rajta. Ezen kívül a határt védő magyar egyenruhásokat dobálják különböző tárgyakkal.

Nem először éri erőszakos támadás a magyar határt: az első mindjárt a határkerítés megépítésekor, 2015 szeptemberében történt, amikor a feldühödött migránstömeg szó szoros értelemben ostromot indított. Azóta többször is előfordult, hogy szervezetten, több száz migráns próbált áttörni a magyar határon.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy „virágcsokrokkal, plüssmacikkal” és „fogadóbizottságokkal” nem lehet megvédeni határt, a határra rátámadó, a kerítésen átjutni akaró migránsokat meg kell állítani.

Bakondi György a kormányfő belbiztonsági tanácsadója pedig korábban azt mondta: Európát körbevették a migránsok.

„Fehéroroszország irányából is új migránsútvonal indult, ami már elérte Németországot is, de akár a spanyol, akár az olasz, akár a nyugat-balkáni aktivitás is azt mutatja, hogy Európát tulajdonképpen bekerítették, minden irányból érkeznek, és nagyon nagy számban áll rendelkezésre utánpótlás” – fogalmazott.

