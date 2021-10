Szocialista exminisztert idézve vádolja antiszemitizmussal a magyar kormányt a The Times

Miközben a The Times Balázs Péter, a Bajnai-kormány szocialista külügyminiszterének nyilatkozatával és a huliganizmus jelenségével igyekszik igazolni álláspontját a magyar kormány szélsőjobbos attitűdjéről, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter épp a kormány antiszemitizmus elleni küzdelmeiről számol be a malmői holokausztkonferencián. Novák Katalin rámutatott, hogy az ellenzéki szövetségben egy nyíltan antiszemita párt, a Jobbik is kulcsszerepet játszik, ám ennek semmilyen nemzetközi visszhangja nincs.