Márki-Zay kimondta a lényeget, a baloldal rendszerében mindenki báb

„Karácsony Gergelyt kérdezzék majd meg, hogy neki milyen a viszonya mondjuk Gyurcsány Ferenccel, és őt hányszor próbálták fenyegetni azzal, hogy saját közgyűlésében le fogják szavazni, ha nem csinál ezt vagy azt” – mondta Márki-Zay Péter, a baloldali előválasztás miniszterelnök-jelöltje az ATV kedd esti adásában. Márki-Zay Péter ezzel akaratlanul is betekintést engedett az ellenzék cselekvőképtelenségébe, megerősítve azt, hogy minden egyes szereplő a legerősebb ellenzéki párt, a DK foglya. Az összes meglévő adottság azt mutatja, hogy ő is csak egy báb lesz.

A baloldali előválasztás hetek óta tartja lázban az ellenzéki világot. A Fidesz a baloldal előválasztási kampányának kezdete óta következetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Gyurcsány-showban a volt miniszterelnök osztja a szerepeket, ő a megkerülhetetlen erő, és mellékes, hogy éppen melyik szereplő kerül aktuálisan az előtérbe. Gyurcsány Ferenc egy olyan erőközponttal rendelkezik, amely minden más akaratot meghajlít, és jelenleg ez a racionalitás a baloldalon.

Márki-Zay Péter erre valószínűleg akaratlanul erősített rá, amikor is élő adásban kijelentette, hogy: „Karácsony Gergelyt kérdezzék majd meg, hogy neki milyen a viszonya mondjuk Gyurcsány Ferenccel, és őt hányszor próbálták fenyegetni azzal, hogy saját közgyűlésében le fogják szavazni, ha nem csinál ezt vagy azt” – rámutatva ezzel, hogy a zsarolóeszközök a baloldali politika mindennapos részét képezik, és a döntések meghozatalához birtokolni kell a többséget, ami vitathatatlanul a DK-nál összpontosul a baloldalon, így Gyurcsány akarata érvényesül.

Márki-Zay ezzel szemben azt a reményt kívánja felépíteni és eladni a baloldal kritikus választóinak, hogy rá nem vonatkoznak a politika törvényszerűségei. Ő a többség ellenében tud új világot teremteni az ellenzéki térfélen. Ez nem csupán egy súlytalan állítás a részéről, hanem megvalósíthatatlan is. Ugyanis ez azt kívánná, hogy minden ellenzéki párt a további önfeladást válassza a pártnélküli Márki-Zay kedvéért, megharcolt pozícióját feladja, beleértve a DK-t és Gyurcsány Ferencet is.

Gyurcsány azt a csatát már megnyerte, amelyiket kellett, az ellenzéki erőtér kialakult.

A Demokratikus Koalíció a választókerületek többségét elhozta a baloldali előválasztás első fordulójában, ebből törvényszerűen következik, hogy a parlamentben is ő adja majd a baloldal többségét, és ezt a pozícióját tovább erősíti a Jobbikkal kötött paktuma. Azzal már nem is számolva, hogy Gyurcsány Ferenc olyan meglévő, kipróbált eszközrendszerrel tudja erősíteni politikáját (médiaháttér, tényleges pártszervezet és aktivista bázis), amelyre Márki-Zay Péter csak most jelentkezne be.

Mindezekből következik, hogy

Gyurcsány Ferenc az, aki meghatározza a szerepeket, és Márki-Zay is csak egy báb lesz a baloldali térfélen. Karácsony Gergely után igény esetén ő is lecserélhető,

bármennyire is mást szeretne láttatni most önmagáról.

Ezt erősíti a mára ellenzéki térfélen szereplő Bod Péter Ákos kijelentése is, miszerint a miniszterelnököt majd 2022-ben az akkori parlamenti többség fogja megválasztani. „Tehát közjogi jelentősége nincs annak, hogy a következő szakaszban ki lesz a miniszterelnök-jelölt” – fogalmazott a közgazdász, hozzátéve, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy a DK és a Jobbik támogatná egy esetleges baloldali siker esetén Márki-Zay Pétert.