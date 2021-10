Kivándorlás, bevándorlás: 63 iskolai osztályt zártak be Párizsban

Megosztás Tweet



Miközben a francia népesség már 10,2 százalékát teszik ki az országba egyfolytában özönlő bevándorlók, a belső migráció is számottevő: számos, gyermeket nevelő család hagyta el Párizst, és a tavalyinál 6000 diákkal kevesebb kezdte meg a 2021-es tanévet.

A Le Figaro című konzervatív lap szerint főleg a Covid-19-járvány miatt döntött úgy a gyermeket nevelő családok egy része, hogy végleg otthagyja a fővárost és a biztonságosabbnak ítélt vidéki településeken keres otthont. A kiáramló népességen belül számottevő a gyermeket nevelő családok aránya, a fővárosba is beözönlő migránsok tömegei viszont szinte kizárólag fiatal férfiakból állnak.

Kiáramlók és beáramlók

A családok fővárosból történő kiáramlása okán Párizsban összesen 63 iskolai osztályt zártak be idén, a tanév kezdetét követően – írja a Le Figaro, hozzátéve: ugyanakkor 43 újabb osztály nyílt meg.

Az elmúlt két esztendőben, nyilván a járvány okozta fenyegetettség hatására is, jelentősen felgyorsult a gyermeket nevelő családok Párizsból történő kiköltözésének üteme. Miközben az elmúlt tíz évben Párizs városa évente átlagosan 2500 iskolás gyermeket veszített el, 2020 szeptemberében, hat hónappal a járvány kezdete után már 3700 iskolással kevesebb nebulóval kezdték meg a tanévet az iskolák, ez a szám emelkedett idén majdnem a duplájára. Ez a francia fővárosban idén a beiratkozások 5 százalékos csökkenését jelenti.

Mindeközben friss felmérések szerint már a teljes lakosság 10,2 százalékát teszik ki a bevándorlók, ez 6,8 millió főt jelent. Ebből 36 százalék, azaz közülük 2,5 millió fő szerezte meg eddig a francia állampolgárságot. A Franciaországban élő külföldi lakosság összlétszáma 5,1 millió, ami az összlakosság 7,6 százaléka. Az országban 3–400 ezer illegális bevándorló is él.

Lelépnének a főnökök?

Tízből nyolc középvezető elmenekülne Párizsból – derül ki a Les Echos című gazdasági lap cikkéből. A Cadremploi legutóbbi, 2020 augusztusában közzétett felmérése szerint tízből nyolc vezető fontolgatja, hogy elhagyja a fővárost. A három legvonzóbb város a főváros környéki Ile-de-France régió Bordeaux, Nantes és Lyon, amelyek mindegyike két órán belül elérhető a nagy sebességű TGV expresszel.

Nem csak a Covid miatt…

A fővárosból való kiáramlás oka nem kizárólag a járvány. Figyelemre méltó a Les Echos fent idézett cikkében megszólaló egyik interjúalany, aki a zöld területek hiánya, a megélhetési költségek és a szürkeség mellett kiemeli: „A 2015 -ös terrortámadások voltak a kiváltó okok. Nem akartam ebben a városban maradni, ahol már nem éreztem magam biztonságban.” Ismert: tavaly súlyos terrorhullám söpört végig Franciaországon, egy tanárt a nyílt utcán lefejeztek, több, főleg templomokban elkövetett támadás is történt, és újabb lefejezéses merényletre is sor került. A fővárosból történő, tavalytól többszörösére ugrott kiáramlást ez is befolyásolhatta.

Nem elhanyagolható körülmény, hogy a Franciaországot sokkoló felvételek a lefejezett tanárról egy iskola előtt készültek.

A probléma kormányzati kezelését és a fiatal értelmiség „nemzetben gondolkodó” része felé irányuló kormányzati politikát jellemzi a Génération Identitaire mozgalommal kapcsolatos intézkedés is. A bevándorlás problémáira a figyelmet akcióival felhívó csoportot Gerald Darmanin belügyminiszter akkor nevezte a Franciaország biztonságát fenyegető legnagyobb veszélynek, amikor Samuel Paty tanárt a nyílt utcán fejezte le egy bevándorló hátterű Csecsenföldről származó fiatalember. A csoportot idén feloszlatták, egyik volt tagjukra felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki.

A címlapfotó illusztráció.