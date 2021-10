Megvolt a magyar vezetés, de kiegyenlítettek a háromoroszlánosok – kövesse nálunk az Anglia–Magyarország vb-selejtezőt

Megosztás Tweet



A sztárokkal teletűzdelt angol labdarúgó-válogatott ellen lép kedd ese pályára a magyar nemzeti együttes. A vb-selejtezős csoportjukat vezető háomoroszlánosok folytathatják veretlenségi szériájukat, míg Marco Rossi együttese a becsületéért küzdhet a londoni Wembley-ben.

Gól! Egyenlített az angol válogatott. Egy jobboldali szabadrúgás után John Stones talált a kapuba.

Veszélyesen szállt el a labda a magyar kapu előtt egy szabadrúgás után a 35. percben. A védelem végül szögletre fejelte, amelyből az eddigi legkomolyabb helyzet bontakozhatott volna ki, ha nincs Gulácsi Péter, aki kiváló ütemben mozdult ki kapujából a tizenhatoson belül ide-oda pattogó labdára. Megfogni nem sikerült, de ami fontosab, hogy az angol válogatott nem jutott el lövésig. Ezúttal beszorultunk a kapu elé.

Alig 15 verc van hátra az első félidőből és az angolok továbbra sem találják a fogást a magyar védelmen, amely jól szervezetten őrzi a vezetést.

GÓÓÓL! Sallai Roland értékesítette a jogosan megítélt büntetőt. 0-1

Büntetőhöz jut a magyar csapata 22. percben! Lukeshaw átvette Schön beadását, de nagy nyugalmában nem vette észre, hogy érkezik Nego. A balhátvéd fejmagasságban akart felszabadítani, de eltalálta a magyar válogatott játékos fejét. Az esetet a VAR-ral is felülvizsgálták. Maradt az ítélet!

A 15. percben lódult meg először igazán a magyar együttes. Mount eladott labdájából bontakozott ki veszélyes ellentámadás, amit sikerült is lövéssel befejezni, de a labda elakadt az angol blokkban, nem jutott el a kapuig.

Lassan csordogált az idő a mérkőzés elején, egészen a 9. percig kellett várni az első érdemi helyzetre. Shaw érkezett menetrend szerint a baloldalon és adta be laposan a labdát középre. Két angol játékos is jelentkezett az akció befejezésére, de Nagy Zsolt szögletre mentett, amelyből aztán nem alakult ki veszély a magyar kapu előtt.

Elkezdődött a mérkőzés.

Spíszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

Marco Rossi szövetségi kapitány kényszerűségből igencsak felforgatott védelemmel küldi pályára a magyar labdarúgó-válogatottat az Eb-ezüstérmes Anglia elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen ma este.

Az olasz szakember eltiltás miatt nem számíthat Botka Endrére, míg Willi Orbán már visszatért lipcsei klubjához, így az ő helyüket Lang Ádám és Kecskés Ákos vette át.

Rossi még egy helyen változtatott az albánoktól három napja elszenvedett 1-0-s vereséghez képest, ezúttal Schön Szabolcsnak szavazott bizalmat kezdőként Sallói Dániel helyett.

Az angol-magyar összecsapás a spanyol Alejandro Hernández sípjelére kezdődik. A hazaiak veretlenül vezetik a selejtezőcsoportot, a vendégek a negyedik helyen állnak és már csak matematikai esélyük van a vb-részvétel kiharcolására.

A magyar válogatott kezdőcsapata (4-4-2):

Gulácsi Péter – Lang Ádám, Szalai Attila, Kecskés Ákos – Nego Loic, Nagy Ádám, Schön Szabolcs, Schäfer András, Nagy Zsolt – Szoboszlai Dominik – Sallai Roland

Az angol válogatott kezdőcsapata (4-3-3):

Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Tyrone Mings, Luke Shaw – Phil Foden, Declan Rice, Mason Mount – Raheem Sterling, Harry Kane, Jack Grealish

Az Európa-bajnokság csodacsapata is okozhatja a magyarok vesztét

A labdarúgó vb-selejtezők kedd esti játéknapján Ausztria és Feröer-szigetek bravúrjáért is szorítanunk kell, míg a dán válogatott 12 év után juthat ki a tornára.

Az Albánia elleni két vereség meglehetősen távol lökte a magyar labdarúgó-válogatottat a 2022-es katari világbajnokságtól, lényegében soha nem látott csoda kellene ahhoz, hogy a selejtezőcsoportján keresztül legalább a pótselejtezőt kiharcolja a nemzeti csapat. A helyzet olyan rossz, hogy az Anglia elleni találkozó előzetes sajtótájékoztatóján Marco Rossi lényegében kész tényként állította: nem harcolta ki a kvalifikációt a magyar együttes.

Azonban az UEFA innovációjának és Gulácsiék fantasztikus tavalyi szereplésének köszönhetően – az elmúlt nyolc vb-selejtezősorozattal ellentétben – nem jelent automatikus kudarcot, mivel a pótselejtezőn helyet biztosítanak két Nemzetek Ligája-csoportgyőztesnek is. Márpedig a magyar válogatott 2020 őszén megnyerte kvartettjét a B divízióban, így surranópályán lenne lehetősége Katarba jutni. Ám az F csoportnak ebbe komoly beleszólása van. A kissé bonyolult rendszert itt vezette le az M4 Sport, melynek lényege, hogy Ausztriának ki kellene harcolnia a második helyet a selejtezőcsoportjában, így kis túlzással a magyarok számára legalább annyira fontos a kedd esti Dánia–Ausztria összecsapás, mint a fellépés a Wembley-ben.

Rossi: Eredmények híján lemondasz vagy küzdesz tovább. Én sosem adom fel

Mindig küzdeni fog, és nem adja fel Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akinek együttese kedden este a Wembley Stadionban az angolok ellen lép pályára a világbajnoki selejtezők nyolcadik fordulójában.

„Amikor nem jönnek az eredmények, akkor két eshetőség van, lemondani, vagy tovább küzdeni, én sosem adom fel, és nem holnap akarom elkezdeni” – válaszolta londoni sajtótájékoztatóján a tréner arra a kérdésre, hogy egy súlyos vereség esetén önként távozna-e posztjáról.

„Remélem, tudunk egy jó mérkőzést játszani, és sikerül olyan eredményt elérnünk, amivel emelt fejjel jöhetünk le a pályáról” – mondta Rossi, aki szerint tökéletes játékra van szükség ahhoz, hogy megfékezzék a klasszisokkal felálló Eb-ezüstérmes angolokat.

Újabb hiányzók Anglia ellen: Dibusz és Kleinheisler is megsérült

Dibusz Dénes bokasérülés, Kleinheisler László pedig combizomsérülés miatt nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére az Anglia elleni vb-selejtezőn, így ma mindketten visszatértek klubcsapatukhoz – közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A magyar válogatott keretéből az Albánia elleni mérkőzés előtt már kiesett Fiola Attila és Tamás Márk is. Ráadásul Botka Endre sem léphet pályára eltiltás miatt.

Willi Orbán visszatért Lipcsébe, nem játszik Anglia ellen

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos Twitter-oldalán tudatta, hogy Willi Orbán visszatért az RB Leipzighez a magyar válogatottól.

Az MLSZ tájékoztatása szerint a magyar válogatott védője az előzetes megállapodás értelmében utazott vissza Németországba a klubcsapatához, így nem is lép pályára kedden, Anglia ellen. Willi Orbán helyére Marco Rossi szövetségi kapitány a Parma U21-es válogatott védőjét, Balogh Botondot hítva be a keretbe.

Orbán ⬇️ Balogh ⬆️

Minden sztár elérhető, de Rossiék ellen több helyen is változtat Southgate

Több helyen is változtat majd kezdőcsapatán a magyarok elleni világbajnoki selejtezőre Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

„Néhány változtatás biztosan lesz a szombati, Andorra elleni összecsapáshoz képest” – jelentette ki Southgate, aki ezt leszámítva az online sajtótájékoztatón gyakorlatilag egy szót sem ejtett a magyarok elleni összecsapásról.

A szakember elárulta, minden játékosa bevethető, a keret rendkívül erős, számára pedig sokszor komoly fejfájást jelent, kiknek szavazzon bizalmat. Hozzátette, akik szombaton az Andorra otthonában aratott győzelem alkalmával pályára léptek, tisztában voltak azzal, hogy fontos mérkőzésről van szó, és elégedett volt a hozzáállással.

Hajrá, magyarok! Már csak a csoda segíthet este a Wembley-ben, a becsületéért küzd a csapat

Az albánok elleni vereség után szinte bebetonozta a csoport negyedik helyét a magyar labdarúgó-válogatott, amely kedden este a Wembley Stadionban, az angolok otthonában lép pályára a világbajnoki selejtezősorozatban. A nem sok jó előjellel kecsegtető mérkőzésen Marco Rossi együttesének csupán a tisztes helytállás lehet a célja.

A magyar együttes legutóbb 1962-ben, a chilei világbajnokságon nyert mostani ellenfele ellen, míg a két csapat előző összecsapásán szeptemberben, a Puskás Arénában 4-0-ra diadalmaskodtak a szigetországiak. A legemlékezetesebb összecsapás alighanem örökre az Aranycsapat 1953-as szereplése a Wembley-ben, amikor a máig legendás 6:3-s eredmény született, mely előtt a magyar szurkolók a legutóbbi mérkőzésen is tisztelegtek.

A magyar labdarúgó-válogatott fő erénye a legnagyobb gyengesége idén

Az első félidők alapján Európa-rekorder, a meccsek hajrában kialakuló sorozatos rövidzárlatok miatt azonban távol került a világbajnoki szerepléstől Marco Rossi legénysége.

A magyar labdarúgó-válogatott hazai környezetben 1–0-ra kikapott Albániától világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel negyedik maradt a csoportjában, és már csak matematikai esélye maradt a részvétel kiharcolására.

Az albánok hat hete hazai környezetben is egygólos meccsen nyertek, mindkét találkozót a Southamptonban futballozó Armando Broja találata döntötte el. Mindkétszer a meccs hajrájában volt eredményes, idegenben a 87., a Puskás Arénában a 80. percben talált be. Amíg az első meccsen a veretlenségünket, úgy a szombati összecsapáson a hazai veretlenségünket is elveszítettük az albánokkal szemben.

Az idei évben játszott válogatott meccsek második félidejei egyébként sem sikersztorik, hiszen az eddigi 12 találkozón amikor gólt kaptunk, valamennyit a második félidőben. Legyen szó a vb-címvédő francia válogatottról vagy éppen Andorráról – kétszer is. Ráadásul a 17 kapott gól több mint a felét (kilencet) az utolsó negyedórában szerezték az ellenfelek. A meccs végi kapitulációk erősebb riválisokkal szemben aligha meglepőek: minél jelentősebb egy különbség a két együttes között, annál inkább fekszik a hosszú meccs a jobbik félnek, a tendencia pedig az Eb-n és az azt követő Anglia elleni találkozón is látszott – a Rossi-alakulat ezektől a világklasszis válogatottaktól az 55. és a 92. perc között kapott találatokat.

