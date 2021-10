Újra Tyson a nehézsúly királya – hatalmas KO az év meccsén

A brit Tyson Fury megtartotta a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki övét, ismét fölényes győzelmet aratva az amerikai Deontay Wilder felett helyi idő szerint szombat este a Las Vegasban tartott nehézsúlyú profi ökölvivő világbajnoki címmeccsen; a bíró a 11. menetben, egy hatalmas kiütés után szüntette be a mérkőzést.

A két öklöző most harmadszor találkozott egymással, és a meccs tétje a WBC nehézsúlyú világbajnoki öve volt, amelyet a 33 éves Fury birtokolt, miután második meccsükön, tavaly februárban technikai KO-val legyőzte az amerikait. Első ízben 2018 decemberében bokszoltak egymással, akkori küzdelmük döntetlennel zárult.

A „boksztrilógia” harmadik – és minden bizonnyal utolsó – felvonását nagy várakozások előzték meg, miután Wilder azzal vádolta ellenfelét, hogy második mérkőzésüket csalással tudta megnyerni.

#TysonFury with an 11th Round KO win over #DeontayWilder! 🥊😳 (📸: @Izadi) pic.twitter.com/ACoJl1bLWc

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) October 10, 2021