Michelisz közel két év után nyert újra futamot

A 37 éves mohácsi versenyző legutóbb 2019 decemberében, Malajziában tudott versenyt nyerni a WTCR-ben.

Michelisz a vasárnap délután megtartott első futamon – amelyet az argentin Néstor Girolami nyert Hondával – hetedik volt, így a magyar indulók közül ő volt a legeredményesebb a hétvégén.

Shuffled and Squeezed at the start 😬#FIAWTCR #RaceOfCzechRepublic #AutodromMost pic.twitter.com/QdWGe2TOe0

— FIA WTCR (@FIA_WTCR) October 10, 2021