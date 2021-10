Több magyart is beszervezett az Iszlám Állam – magányosnak, elesettnek tűnő európai fiatalokat akarnak magukhoz édesgetni

Megosztás Tweet



Továbbra is veszélyes az Iszlám Állam. A terrorszervezet ugyan területileg megszűnt, de az ideológia és ezzel együtt a toborzás is megmaradt. Az ISIS egyre aktívabb az interneten, ott keresik meg azokat a fiatalokat, akiket elhanyagolnak, akiknek nincsenek barátaik és nem kapnak szeretetet. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy őket a legkönnyebb behálózni, majd radikalizálni – hangzott el az M1 Ma Reggel című műsorában.



A hétfőn elfogott T. Dominik kapcsolatban állt a hasonló gyanúval korábban elfogott kecskeméti V. Kendével.

A terrorizmus nem szűnt meg, csak átalakult – A felhőbe költözött az Iszlám Állam

Az Iszlám Állam nagyon aktív, ráadásul magyar fiatalokat is meg tud szólítani, pedig nálunk nincsenek nagyon migrációs hátterű polgárok – kezdte Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője.

A most elfogott T. Dominik tevekénységére már a német terrorelhárítók is felfigyeltek, habár ő még nem tervezett merényleteket, mint V. Kende, akinek robbantásos és gázolásos merényletekre is voltak tervei.

Területei elvesztése után az Iszlám Állam az online térbe, a netes felhőbe költözött – mutatott rá.

„Területileg megszűnt az Iszlám Állam. Területük közel akkora volt mint Anglia, és megközelítőleg tízmillióan éltek ott. Orosz, iráni, Nyugat-európai légicsapások és speciális alakulatok bevetése után területileg az Iszlám Állam megszűnt, viszont az ideológia, és azok az emberek, akik ezt az ideológiát „kezelik”, ők tovább élnek” – magyarázta Georg Spöttle.

A szakértő szerint elképzelhető, hogy nagyon sokan az Iszlám Állam tagjai közül a migrációs áradattal átjöttek Európába, és a kontinensen belül kialakíthattak olyan központokat, ahol fiatalokat toboroznak az online térben.

Mivel az Iszlám Államnak már nincs pénzügyi kerete arra, hogy – ahogy korábban – fiatalok ezreit vigyék ki Nyugat-Európából harcolni, esetleg kiképezni a Közel-Keletre, ehelyett arra motiválják őket, hogy „fapados módszerekkel” saját otthonukban készítsék el a különböző robbanó anyagokat, arra ösztönzik őket, hogy hajtsanak végre késeléses merényleteket, gázolásokat.

Toborzás az online térben

Georg Spöttle kiemelte: A toborzás során, a csoport tagjai iskolákhoz mennek el, és kinézik azokat a fiatalokat, akik magányosnak, elesettnek tűnnek, akiről látni, hogy nem egy sikeres fiatal, vele kezdeményeznek beszélgetése, adnak ajándékba egy Koránt, kedvesek vele, és ezzel

próbálnak neki barátokat adni, családot, célt.

Az online térben ez ugyanígy történik, próbálják azokat a fiatalokat behálózni akiket elhanyagolnak, akiknek nincsenek barátaik és nem kapnak szeretetet.

