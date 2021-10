Fájó vereség: hazai pályán sem talált fogást a magyar válogatott Albánián

Megosztás Tweet



Magyarország labdarúgó-válogartottja 0:1 arányú vereséget szenvedett Albániától világbajnoki selejtezőn Budapesten, a Puskás Arénában szombat este.

90+6perc: A spanyol játékvezető lefújja a mérkőzést. Magyarországot Albánia hat héten belül ismét legyőzte, ezzel a magyar csapat esélyei minimálisra csökkentek, hogy kijusson a 2022-es katari világbajnokságra. Albánia szerdán a második helyért játszik Lengyelország ellen.

Még egy utolsó rohamra készül a csapat, de átütő erő nélküliek az utolsó próbálkozások, a vendégek fegyelmezetten védekezenk.

5 perc hosszabbítás.

Október 9 nem túl szerencsés nap a magyar válogatott számára. Tíz meccs, két győzelem, két döntetlen és hat vereség. Ez lenne a hetedik.

Amíg a magyar csapat szenved, addig Grealish megszerezte az angolok ötödik gólját Andorrában, így már 21-nél tart Southgate csapata a hét meccsen. Lengyelország szintén ötnél tart

87. Nyomás alatt az albánok,de a 16-osnál jól tömörülnek. Nagyon nehéz ezt a masszív védelmet feltörni. Alig két hónapja nem sokan gondolták volna, hogy az albánok elleni két mérkőzésen már egy pontnak is örülhetnénk.

83. perc: Kettős magyar csere. Botka és Nego jön le, Hahn és Lang be.

79 perc: Hidegzuhany. A csereként beállt Broja Budapesten is gólt lőtt, akárcsak az első meccsen Tiranában. Az oldalvonalon villámgyorsan elszaladt, majd a magyar védők gyűrűjében beljebb jött és kiszorított szögből kilövi a hosszú sarkot. Ha nem mi kapjuk a gólt, akkor ez szépségdíjas sajnos. Magyarország – Albánia 0–1.

74. perc. Óriási magyar helyzet! Szoboszlai beadását Wili Orbán fejelte középre majd Szalai Attila becsúszva a kapufára tolta a labdát.

70. perc. Harmadszor léphet a címeres mezben pályára Vécsei, aki Sallait váltja. Az indiszponáltan játszó Nagy Ádámot pedig Kleinheisler váltja, aki már első megmozdulásával is veszélyes passzt adott, .

68. perc: Albán fölény a második félidőben. A tizenhatosunknál passzolgatnak az albánok, megy körbe a labda. Gjasula 18 méterről fél méterrel lő a kapu mellé.

67. perc: Kettős albán csere. Manaj jön be Cikalleshi helyett, Uzunit Broja váltja.

Nagy verésre készülnek a lengyelek, már három gólos előnyben Lewandowskiék és az angolok is újabb gólt szereztek Andorrában.

Egyre bátrabbak a vendégek, ahogy Hajdú B. István fogalmazott. A mérkőzés előtt Edoardo Reja szövetségi kapitány úgy nyilatkozott hogy elégedett lenne egy döntetlennel, de a csoport második helyhez győzelemre lesz szükség Budapesten. A második játékrészben ennek szellemében bátrabban is játszanak.

59. perc: Cserélt a magyar csapat. Sallói Dániel helyére Schön Szabolcs érkezett.

57. perc: Uzuni az albán térfélről indulva egyedül vezetheti a labdát a magyar kapura, de Gulácsi óriási bravúrral hárít. Ezt megúsztuk!

Sok a pontatlan passz, bosszantó hiba a magyar csapat játékában, de az albánok is sokszor pontatlanok.

46. perc: Óriási magyar helyzettel indult a második félidő. Nego szöktette Botkát a jobboldalon, lapos beadását Sallói hét méterről kapásból a kapu mellé lőtte.

Véget ért az első félidő. A magyar válogatott enyhe mezőnyfölényben játszott, de sok izgalom nem történt.

A mi oldalunkról egy kaput eltaláló lövést jegyezhetünk fel, az albánok még eddig sem jutottak el. Uzani a 44. percben egyedül vezethette a labdát Gulácsira, de les miatt visszafújták.

Saka a 40.percben megszerezte a második angol találatot: Andorra-Anglia 0–2.

35. perc: Ismét a jobboldalon futott a magyar támadás majd a baloldalra került, de Szoboszlai beadását a SPAL hálóőre kivetődve hárítja.

„Folyamatos, hiba nélküli játékkal nem vádolható egyik csapat sem”

– állapította meg Hajdú B. István, a mérkőzés kommentátora az M4 Sport élő közvetítésében.

33 perc: Botka jobb oldali beadását Berisha elkapja a labdát a léc alatt.

27. perc: Djimsiti ápolása miatt áll a játék. Az Atalanta középső védője nem tudja folytatni a mérkőzést, hordágyon kellett lehozni. Helyére Veseli jött.

Mindeközben Varsóban: Lengyelország – San Marino 2–0.

24. perc: Lábról-lábra jár a labda, de a 16-osnál Ismajli felszabadít Nagy Zsolt bal oldali beadását.

21. perc: Nego másodszor villan a jobb oldalon, beadását a védők tisztázzák. Az első szögletünket Szoboszlai lövi, de nem veszélyes.

Lengyelország megszerezte a vezetést San Marino ellen, és Anglia is gólt lőtt Andorrában. Papírforma eredmények.

16. perc: Ígéretes magyar támadás a jobboldalon Nego jobb oldali beadását mentik Sallai elől.

Az első tíz perc óvatos játékot hozott, ahogy szokás mondani ismerkednek a csapatok egymással. A játék a középpályán koncentrálódik, az albánoknál van többet a labda, komolyabb helyzet egyik oldalon sem alakult ki, a kapuk nem forogtak veszélyben.

A magyar válogatott ebben az évben még nem nyert erősebb csapat ellen. Az utolsó négy győzelmünk Andorra, San Marino és Ciprus ellen volt.

A csoportban még két mérkőzést játszanak. A lengyelek San Marinót fogadják, míg az angolok Andorrán vendégeskednek. Pénteken kisebb tűz volt a stadionban, miután kigyulladt a közvetítőállás alatti terület. A mérkőzés nem került veszélybe.

1. perc: A zárt kapus mérkőzést a magyar csapat kezdheti. A bíró a spanyol Carlos del Cerro Grande.

A mérkőzés hamarosan kezdődik, kövesse nálunk élőben.

Szeptemberben három mérkőzést játszott a válogatott. A mérleg egy győzelem és két vereség. Hazai pályán Anglia ellen egy csúnya vereségbe futott bele a Rossi-csapat. A 4-0-ás kiütés után Albániában sem sikerült a javítás, ahol történelmi győzelmet arattak a hazaiak (1-0). Andorra ellen remek kezdés, két gyors gól, de a végén nekünk kellett izgulnunk. A 2-1-es győzelem azonban életben tartotta a magyar reményeket. Nem lesz könnyű meccs, az albánok a világranglista 66.-helyén állnak.

A magyar csapat szeptember közepén megjelent Fifa-ranglistán három helyett csúszott vissza és a 40-ik.

Sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok, Sallói és Nagy Zsolt a kezdőben

Sallói Dániel is szerepel a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában az Albánia elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Marco Rossi szövetségi kapitány először szavazott bizalmat a Sporting KC támadójának kezdőként, aki a korábbi két szereplése alkalmával csereként lépett pályára.

A jobb szélen Nego Loic, míg a balon Nagy Zsolt játszik, utóbbi közel két év után kap lehetőséget ismét a nemzeti együttesben. A csoport negyedik helyén álló magyar csapat 20.45-től a Puskás Arénában zárt kapuk mögött fogadja a második Albániát, amelyet győzelemmel megelőzne.

A hatosból az első helyezett jut ki a 2022-es katari vb-re, a második pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

A magyar válogatott kezdőcsapata :Gulácsi Péter - Botka Endre, Willi Orbán, Szalai Attila - Nego Loic, Nagy Ádám, Schäfer András, Nagy Zsolt - Sallai Roland, Szoboszlai Dominik - Sallói Dániel

A kispadon: Dibusz, Bogdán (kapusok), Lang, Kecskés, Hahn, Bolla, Kleinheisler, Gazdag, Varga R., Vécsei, Schön, Nikolics

Az albán kezdő: Berisha – Ismajli, Kumbulla, Djimsiti – Hysaj, Bare, Gjasula, Trashi – Uzuni, Cikalleshi, Cekici. Szövetségi kapitány: Edoardo Reja

A kispadon: Selmani, Strakosha (kapusok), Iván Balliu, Lenjani, Veseli, Manaj, Mihaj, Cokaj, Broja, Ramadani, Roshi, Bajrami

Négy helyen történt változás a múlt hónapi albán meccs óta. Nagy, Nego, Sallói és Szoboszlai került be a kezdőbe. Az albánokat már csak azért sem kell lekezelni, mert öten az olasz első osztályban játszanak.

Természetesen piros-fehér-zöldben lép pályára a válogatott

Uzuni magabiztos: győzelemmel lenne elégedett a magyarok és a lengyelek ellen

Myrto Uzuni, a Ferencváros albán válogatott támadója magabiztosan tekint hazája nemzeti csapatának mérkőzései elé. Albánia szombaton este a magyar válogatott vendége lesz a világbajnoki selejtezősorozat I csoportjában, majd október 12-én Lengyelországot fogadja.

Az albán válogatott 26 éves támadója hazája egyik sportoldalának, a TopSportinak adott interjút, amelynek elmondta, úgy érzi élete legjobb formájában futballozik, amivel nagy szolgálatára van a Ferencvárosnak. Ugyanakkor jelenleg a válogatottat szolgálja és mindenkit biztosíthat arról, hogy ő és a teljes csapat is a szívét fogja kitenni a pályára, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el Magyarország és Lengyelország ellen.

„Már elmondtam, hogy pályafutásom folyamán most érzem magam a legjobb formában. A válogatott egy teljesen más közeg, itt maximálisan kell összpontosítanunk, mindegy, hogy ki játszik, ki nem. Az a legfontosabb. hogy együtt küzdjön a csapat a célok eléréséhez” – mondta a Ferencváros támadója, aki nem tagadja, hogy a magyarok elleni mérkőzés egy kicsit más, mint a többi válogatott találkozó.

Uzuni mérkőzés előtti nyilatkozatáról ide kattintva tudhat meg többet.

Marco Rossi: Azért vagyunk még itt, mert bizonyítottunk

Marco Rossi szövetségi kapitány és Gulácsi Péter válaszolt az újságírók kérdéseire a szombati sorsdöntő, Albánia elleni világbajnoki selejtező előtt.

Először a válogatott kapusa, Gulácsi Péter állt a sajtó rendelkezésére. A második hely eléréséért először a következő meccsre kell koncentrálni: „Most a legfontosabb az albánok elleni mérkőzés. Nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy kiszámoljuk, csak egy győzelemmel marad a saját kezünkben a sorsunk.”

A szeptemberi – Puskás Arénában rendezett – angolok elleni világbajnoki selejtezőn történt szurkolói incidensek miatt két zártkapus meccsről – egy felfüggesztve – és pénzbüntetésről határozott a FIFA, ami miatt nem lehetnek nézők az Albánia elleni csoportmérkőzésen: „Számunkra a zárt kapus mérkőzés semmilyen szempontból sem előny. Ilyen téren mondhatjuk, hogy az albánok kerültek előnybe. A két fő riválisunk ellen, akikkel a második helyért harcban vagyunk, a lengyelek és az albánok ellen hazai pályán nézők nélkül kellett, kell játszanunk. Nekünk ez hátrány, ki tudja mi lett volna az utolsó tíz percben a lengyelek ellen 3-2-es vezetésnél, hogyha teltház előtt játszunk. Sajnáljuk a helyzetet, a célunk az, hogy a következő hazai, San Marino elleni mérkőzésre életben tartsuk a kijutási reményeinket.”

A csapatkapitány után a szövetségi kapitány, Marco Rossi nyilatkozott. Úgy gondolja, azért vannak még stábjával a válogatott élén, mert kiérdemelték, Albánia ellen pedig kiegyenlített, ki-ki meccsre számít: „Azt hiszem az elmúlt időszakban megismerhettek, három éve vagyok szövetségi kapitány és kilenc éve dolgozom Magyarországon. Úgy hiszem, azért dolgozhatunk még Magyarországon, mert bizonyítottunk. A kommentekből mégis úgy tűnik, mintha minden meccs egy vizsga lenne. Az albán csapatból tizenkét játékos játszik topligás bajnokságban, itthon ez a szám négy, ismétlem négy. Ez azt jelentené, hogy ők az esélyesebbek és meg kell szeppennünk? Nem hiszem. Tudom, hogy egyformán esélyesek vagyunk a mérkőzés megnyerésére, de nem azért, mert előrébb állunk a világranglistán, az a válogatott elmúlt években elért sikereinek köszönhető. Egyenlő felekként állunk ki a mérkőzésre és nem lesz bennünk félelem.”

A sajtótájékoztatón elhangzottakról bővebben ide kattintva olvashat.

Az albánok szerint az első gól dönt a magyarok elleni vb-selejtezőn

A vendég albán labdarúgó-válogatott magabiztosan várja a magyarok elleni, szombati világbajnoki selejtezőmérkőzést.

„Amelyik csapat kikap, az biztosan nem jut tovább a csoportból, így meghatározó fontosságú mérkőzés előtt állunk. Nálunk jó a hangulat és magabiztosak vagyunk” – jelentette ki pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Edoardo Reja, a vendégek szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember úgy vélekedett, a magyarok ezúttal támadóbb szellemben lépnek majd pályára, mint a két csapat előző összecsapásán, mivel ezúttal ők játszanak majd hazai pályán, nekik pedig így elsősorban kontratámadásokból kell eredményesnek lenniük.

Edoardo Reja satótájékoztatójának részleteiről ide kattintva tudhat meg többet.

Hysaj: Hat pontért hajtunk a két meccsen

Az albán labdarúgó-válogatott elszántan készül a Magyarország és Lengyelország ellen esedékes októberi világbajnoki selejtező-mérkőzésekre, hiszen az I csoport jelenlegi állása szerint még esélyes, hogy kivívja a részvételt a 2022-es Katarban megrendezésre kerülő vb-re. Az összecsapás felvezetéseként az olasz Lazio védője, Elseid Hysaj és Sokol Cikalleshi, a Törökországban légióskodó (Konyaspor) támadó válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Nagyot hibáztunk a lengyelek ellen, ezt a meccs után is beláttuk. Magyarországot viszont rendesen kielemeztük, mert borzasztóan fontos meccs a számunkra. Amennyiben ezt nem sikerül megnyerni, akkor kicsit más megvilágításba kerül a lengyelek elleni selejtező. Először Magyarországra kell utaznunk, és nyernünk kell ott, aztán gondolkodhatunk a lengyeleken. Az biztos, ezen a két meccsen a 6 pontért fogunk hajtani. A játékosokkal, akikkel rendelkezünk, messzire juthatunk, ezért nagyon motiváltak vagyunk, hogy a remélt pontokat megszerezzük. A lehetőség a kezünkben van” – hangzott Hysaj optimista válasza az előtte álló feladatokkal kapcsolatban.

A sajtótájékoztató részleteiről bővebben ide kattintva olvashat.

Fiolára sem számíthat Rossi

Szalai Ádám és Tamás Márk kiesése után a Mol Fehérvár FC védőjére, Fiola Attilára sem számíthat Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetség kapitánya – számolt be a hírről a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Fiola Attila korábbi sérülése sajnos nem gyógyult olyan mértékben, hogy a @MOLFehervarFC játékosa bevethető legyen a férfi A-válogatott @FSHForg és @England elleni vb-selejtezőin, így a védő ma távozott a telki edzőtáborból. #csakegyutt #magyarok #HUNALB #Qatar2022 — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 8, 2021

Tamás Márk elhagyta a válogatott edzőtáborát

Egy korábbi sérülés miatt nem lehet ott a magyar válogatottban az Albánia és az Anglia elleni világbajnoki selejtezőn Tamás Márk – számolt be közösségi oldalán a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

Tamás Márk egy korábbi sérülés miatt már biztosan nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére az @FSHForg és @England elleni mérkőzéseken, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. #csakegyutt #magyarok #HUNALB #ENGHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 7, 2021

Willi Orbán is csatlakozott a magyar válogatotthoz keretéhez

Ismét egészséges a magyar labdarúgó-válogatott védője, Willi Orbán, aki csütörtök délután csatlakozott is a Marco Rossi alakulatához.

A magyar válogatott védője, Willi Orbán kedden betegsége miatt még nem utazott Telkibe, emiatt a hétvégi, Bochum elleni bajnokit is kihagyta. A Magyar Labdarúgó-szövetség csütörtökön a hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy a 28 esztendős játékos is meggyógyult, és már csatlakozott is a társaihoz, így teljessé vált az Albánia és az Anglia elleni vb-selejtezőkre készülő keret.

Sorsdöntő harc a vb-álmokért

Október 8-12. között két forduló keretében csapnak össze a 2022-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének résztvevői, köztük a magyar válogatott is. Marco Rossi együttesére két olyan ellenfél vár, amelytől egy hónappal ezelőtt egyaránt vereséget szenvedett.

A képlet nagyon egyszerű: a magyar labdarúgó-válogatottnak akkor marad reális esélye a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére a világbajnoki selejtezőcsoportjában, ha szombaton a Puskás Arénában legyőzi az albán együttest.

Egy döntetlennel megmaradna a két csapat között a különbség, ami a hátralévő három fordulóban még ledolgozható lenne, azonban a jelenleg harmadik lengyelek szinte biztosan egyről három pontra növelik az előnyüket a magyarokkal szemben, ugyanis a sereghajtó San Marinót látják vendégül.

A vb-selejtező következő két fordulójáról a magyar labdarúgó-válogatott szempontjból ide kattintva tudhat meg többet.