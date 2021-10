Leégette magát a kanadai miniszterelnök, kiakadtak rá az LMBTQ-aktivisták

Trudeau a Sisters in Spirit (2S) nevű jogvédő szervezet virrasztásáról kívánt megemlékezni a Facebook- és Twitter-oldalára néhány napja feltöltött bejegyzésében. A szervezet neve az elmúlt években vált ismertté Kanadában azáltal, hogy a meggyilkolt, megerőszakolt vagy eltűnt kanadai nőkre és lányokra emlékezteti a társadalmat.

Trudeau miniszterelnök – kormánya liberális hagyományait szem előtt tartva – meg kívánta szólítani a szövegben az ország LMBTQ-közösségének tagjait is, de az erre használt, még a szokásosnál is bonyolultabb betűszóval (amely a jól ismert leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális, queer és aszexuális közösségek kezdőbetűi mellett a Sisters in Spirit „2S” rövidítésével is kiegészült) kinevettette magát.

„Ma országszerte gyertyákat gyújtanak az emberek az eltűnt vagy meggyilkolt lányok, nők és a 2SLSLGBTQQIA+ közösséghez tartozók tiszteletére. Továbbra is együtt kell dolgoznunk, fel kell hívnunk a figyelmet és ki kell állnunk amellett, hogy véget vessünk ennek a nemzeti tragédiának” – írta Trudeau a közösségi oltalain.

People across the country are lighting candles to honour Indigenous women, girls, and 2SLGBTQQIA+ people who are missing or have been murdered. We must continue to work together, raise awareness, and advocate to end this ongoing national tragedy. #SistersInSpirit pic.twitter.com/cUUmff1ZOd

