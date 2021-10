Hajrá, magyarok! Este a vb-álmokért harcol Marco Rossi csapata

Szombaton és kedden csapnak össze a 2022-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének résztvevői, köztük a magyar válogatott is. Marco Rossi együttesére két olyan ellenfél vár, amelytől egy hónappal ezelőtt egyaránt vereséget szenvedett. A ma esti első összecsapás ígérkezik könnyebbnek, hiszen – habár zárt kapuk mögött – Albániával a Puskás Arénában lépnek pályára Gulácsi Péterék. A tét hatalmas: ha kikapunk, máris elszállnak a vb-álmok, de győzelem esetén is csupán a reményt tarthatjuk életben.

A képlet nagyon egyszerű: a magyar labdarúgó-válogatottnak akkor marad reális esélye a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére a világbajnoki selejtezőcsoportjában,

Egy döntetlennel megmaradna a két csapat között a különbség, ami a hátralévő három fordulóban még ledolgozható lenne, azonban a jelenleg harmadik lengyelek szinte biztosan egyről három pontra növelik az előnyüket a magyarokkal szemben, ugyanis a sereghajtó San Marinót látják vendégül.

Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, akkor valószínűleg megpecsételődik a nemzeti együttes sorsa, ugyanis úgy kellene ledolgoznia a hátrányt, hogy neki még kedden hátravan a veretlenül listavezető Anglia elleni idegenbeli találkozó, miközben a lengyel csapat már mindkét meccsén túl van az Eb-ezüstérmessel.

Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a magyaroknak a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírása alapján is van esélye a playoffra, ehhez azonban az osztrákok jó szereplésében kell reménykedni.

Magyarország olasz szövetségi kapitányának, Marco Rossinak ezúttal sem lesz könnyű dolga, mert bár csak egyetlen komoly hiányzója van, de az éppen a csapatkapitány Szalai Ádám. Egyrészt azért, mert nincs másik hozzá fogható középcsatára, másrészt pedig a vezérszerepét is át kellene vennie másoknak.

Visszatért viszont a magyar keretbe korábban betegség miatt kieső Willi Orbán, Szoboszlai Dominik pedig jobb formában van, mint egy hónapja volt.

Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a csapatnak agresszívebben kell teljesítenie és dinamikusabban játszania, mint az Albániával való első találkozáskor.

„Albániának 12 olyan játékosa van, aki topbajnokságban futballozik, nekünk jelenleg négy. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Nem vagyunk megszeppenve, győzelmi eséllyel lépünk pályára, nem lesz bennünk félelem” – jelentette ki az 57 éves tréner.

Gulácsi Péter úgy véli, küzdelmes mérkőzés lesz, amelyen elképzelhető, hogy ugyanúgy egyetlen találat fog dönteni, mint a szeptemberi albániai összecsapáson, ahol egygólos vereséget szenvedtünk.

„Csak győzelemmel tartjuk saját kezünkben a sorsunkat, emiatt nagyon fontos, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ez az egy útja van, hogy a továbbiakban is tudjunk a vb-részvételről beszélni” – nyilatkozta a hálóőr, aki Szalai távollétében a csapatkapitányi karszalagot viseli majd.

🗣️Gulácsi Péter a válogatott mai sajtótájékoztatóján: Az idegenbeli vereség miatt is nehezebb most a helyzetünk, de próbáljuk kijavítani azt a találkozót - nem csak a továbbjutás, de a válogatott helyzete miatt is. Küzdelmes mérkőzés lesz, lehet, egy gól fog dönteni. #csaegyutt pic.twitter.com/RTMC1YNTiv

— MLSZ (@MLSZhivatalos) October 8, 2021