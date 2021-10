Szaúdi kézbe kerültek a Szarkák, a szurkolók ünnepelnek

Az egyesület bejelentése szerint a konzorcium a 430 milliárd dolláros szaúdi állami befektetési alapból (PIF), valamint a PCP Capital Partners és az RB Sports and Media nevű cégekből áll.

Jaszir al-Rumjjan, a PIF vezetője, a Newcastle United új elnöke azt mondta, az ügylet hosszú távú befektetést jelent számukra, hogy kihasználják a klubban rejlő lehetőségeket és tovább építsék az egyesület örökségét.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Newcastle United, az angol futball egyik leghíresebb klubjának új tulajdonosai lehetünk. Köszönjük a szurkolók évek óta tartó hűséges támogatását, és izgatottak vagyunk, hogy együttműködhetünk velük” – nyilatkozta.

Miután csütörtökön megerősítették, hogy az eddigi tulajdonos, Mike Ashley 14 év után eladta a klubot, a szurkolók ünneplésbe kezdtek a St. James' Park mellett, mert kedvencük a világ egyik leggazdagabb egyesülete lesz.

A PIF 14 hónappal ezelőtt visszavonta 305 millió fontos ajánlatát, miután a Premier League nem adta meg a jóváhagyást az adásvételhez. A helyzet ezen a héten azért változott, mert szerdán a katari székhelyű beIN Sports műsorszolgáltató, a Premier League jogtulajdonosa kijelentette, hogy Szaúd-Arábia feloldja a csatorna eddigi tiltását, és leállítja az illegális streaming szolgáltatásokat is.

Szintén fontos lépés volt, hogy a Premier League „jogilag kötelező érvényű” biztosítékot kapott arról, hogy egyértelműen elkülönül egymástól a PIF és a szaúdi állam, annak ellenére, hogy a PIF elnöke Mohammed bin-Szalman szaúdi koronaherceg.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

