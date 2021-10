Két év után nézők előtt: A Duna Arénában folytatódik a rövidpályás úszó-világkupa

Megosztás Tweet



Csütörtöktől szombatig nézők előtt rendezik meg a Duna Arénában a rövidpályás világkupa-sorozat második állomását, így két év elteltével lehetnek újra szurkolók budapesti nemzetközi úszóversenyen.



Több szempontból is különleges lesz az idei budapesti rövidpályás úszó világkupa-verseny, hiszen a magyar szövetség elnöke, az 1980-as moszkvai olimpia bajnok, Wladár Sándor is rajthoz áll.

A Duna Aréna medencéjébe utoljára beugrik Cseh László is, aki a tokiói játékokon pályafutása utolsó versenyén vett részt. A 35 éves klasszis hivatalos búcsúztatására a pénteki döntők után, nézők előtt kerül sor.

A világkupa sorozat múlt héten Berlinben kezdődött, ahol több magyar érem is született, ez pedig csak folytatódni fog.

Németországban két ezüst és egy bronzérmet szerzett Szabó Szebasztián, aki több számban is közel volt egyéni legjobbjához. Szabó a hazai közönség előtt is szeretne jól teljesíteni és lehet, hogy hátúszásban is kipróbálja magát.

A csütörtöktől szombatig tartó viadalon több olimpiai bajnok és külföldi sztár is rajtkőre áll, az M4 Sport pedig már az előfutamokat is élőben közvetíti.

A címlapfotó illusztráció.