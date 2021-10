Egy 117 éve íródó futballfejezet: újra összecsap egymással Franciaország és Belgium

Elég messzire kell visszalapoznunk a labdarúgás történelemkönyvében, ha a franciák és a belgák első összecsapását szeretnénk megtalálni.

Franciaország és Belgium 1904. május 1-jén vívta első hivatalos egymás elleni mérkőzését. Érdekesség, hogy a belgák előtte már a hollandok ellen pályára léptek egyszer, azonban azt a meccset a FIFA nem ismerte el hivatalosnak, mert valahogy néhány angol állampolgár is megkergette a bőrt a pályán.

A találkozó 3:3-ra végződött, majd a következő évtizedek – maréknyi kisebb francia siker kíséretében – belga fölényben teltek, igaz, valójában csak barátságos találkozókon.

A boldog 1920-as éveket követő, keserűbb harmincasoktól kezdve fokozatosan francia dominanciát mutat a történelem. A gallok által rendezett első világbajnokságon, 1938-ban a házigazda 3–1-re nyert a nyolcaddöntőben a „cousinok” ellen.

A következő említésre való párharcok az 1968-as Európa-bajnokság előtti selejtezősorozatban történtek. A két válogatott egy csoportba került, és ugyan a belgák odahaza legyőzték a franciákat, idegenben pedig 1-1-es döntetlent értek el, mégis a franciák örülhettek, ugyanis két ponttal megelőzték riválisukat és továbbjutottak.

Az 1976-os Eb előtt is egy csoporton osztoztak az előjátékok során, de akkor már a vörösmezes belgák jutottak tovább, a kékeknek be kellett érniük a harmadik hellyel.

A nyolcvanas évekre aztán mindkét válogatott aranygeneráció nevelt ki, a belgák az 1980-as olasz rendezésű Eb-n döntőbe jutottak, ott azonban a Horst Hrubesch vezette németek szertefoszlatták álmaikat. Négy évvel később a gall szomszédok rendezték a kontinenstornát, és a csoportkörben 5-0-ra el is páholták Belgiumot.

Franciaország:

Bats – Battiston, L. Fernández, Bossis, Domergue – Tigana, Platini, Genghin, Giresse – Lacombe, Six;

Belgium:

Pfaff – Grün, De Greef, Lambrichts, De Wolf – Scifo, Ceulemans, Vandereycken, Vercauteren – Claesen, Vandenbergh

A tornát a házigazda nyerte meg,

Két év elteltével a mexikói világbajnokságon mind a két fél az elődöntőig menetelt, ám a fináléba egyikük sem jutott be: a belgákat Argentína, a franciákat az NSZK küldte haza. A bronzmeccs 2–2 után a hosszabbításban dőlt el a kakasok javára.

Mexikó után egyik oldalon sem ment zökkenőmentesen a generációváltás: a belgák a következő négy világbajnokságon rendre szerepeltek, ám jelentősebb sikerek nélkül. A franciák lemaradtak az 1990-es és az 1994-es világtornáról, de négy esztendő múlva nem akárhogyan álltak fel a padlóról, hiszen egy következő aranycsapattal hazai gyepen végre felülhettek a világ tetejére.

Harmincöt évet kellett várni az újabb egymás elleni tétmérkőzésre, 2018-ban az oroszországi világbajnokságon ismét egy korszak szupertehetségeit sorakoztatták fel a pályán. Akkor mindkét gárdát esélyesnek tartották a végső győzelemre, a sors pedig úgy rendezte, hogy a döntő kapujában dönthették el, kinek adatik meg a világbajnoki cím. A franciák 1–0-ra nyertek, öt nappal később pedig történetük során másodszor a világ legjobbjaivá avanzsáltak.

A Belgiumnak jutott a vigaszdíj, Angliát legyőzve bronzérem került a nyakába.

Az elmúlt három évben történt kisebb változások ellenére továbbra is mondhatni ugyanaz a mag alkotja mindkét riválist. Belgium és Franciaország a legutóbbi Európa-bajnokságon kissé csalódást keltő eredményt ért el, október 7-én viszont újra tétmérkőzésen mutathatja meg, miért tartozik továbbra is Európa futballjának elitjébe.

A világbajnoki címvédő francia csapat alapemberei közül Lucas Hernández és Benjamin Pavard ismét meghívást kapott Didier Deschamps szövetségi kapitánytól, így a Bayern München védői ott lehetnek a Nemzetek Ligája négyes döntőjére készülő keretben.

Nem lép pályára viszont a N'golo Kanté, akire pozitív koronavírustesztje miatt nem számíthatnak a csapattársak, helyére Matteo Guendouzi kapott meghívót a középpályára.

Deschamps ezúttal sem válogatta be a 35 éves Olivier Giroud-t. A rutinos támadó nyáron még tagja volt az Európa-bajnoki keretnek, de hiába igazolt a több játéklehetőség reményében a Chelsea-ből az AC Milanhoz, a szakember nem hívta meg, csakúgy, mint szeptemberben.

A hálóőr Steve Mandanda pedig azért maradt ki az utazó keretből, mert klubcsapatában cserepadra szorult. Őt Benoit Costil pótolja.

🚨 Karim Benzema has been called up by France for the upcoming Nations League fixtures. France will play Belgium on October 7 and Italy or Spain on October 10. pic.twitter.com/UBSPYZAZyL

— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) September 30, 2021