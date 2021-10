„Genderirányelvek” alapján tanítanak majd a skót iskolákban

A lap a brit The Times médiumra hivatkozva azt írta: általános iskolás gyermekeket tanítanak Skóciában arra, hogy hogyan használják „szakszerűen” befogadó, tehát a társadalmi és a biológiai nem közötti különbséget érzékeltető névmásokat. A befogadó nyelvezet helyes használatára a Mit jelent az LMBT+? című szakmai útmutatón keresztül oktatják majd a gyermekeket.

Ebből az derül ki, hogy 11 éves gyermekektől inkább az angol nyelv többes szám harmadik személyének („they”, „ők”) használatát várják a hím, illetve nőnemű „ő” („he”, „she”) helyett. Ezzel az útmutató szerint elkerülhető a sztereotípiák erősítése.

A gender és a szexuális irányultságok népszerűsítését célzó „genderútmutatót” szeptember második felétől alkalmazzák a skót iskolákban.

„Elengedhetetlen az iskolákban az LMBT+-identitásról tanítani, mert mint tudjuk, az LMBT+-szal kapcsolatos zaklatások a leginkább elterjedtek az iskolai zaklatások közül az Egyesült Királyságban; ezek a fiatal LMBT+ emberek sokkal nagyobb eséllyel okoznak kárt magukban, vagy akár végeznek magukkal, mint mások” – nyilatkozta Olly Pike, az LMBT-útmutató írója.

Nem ez az egyetlen kitörési pontja az LMBT-kisebbségnek a skót iskolákban. Nemrégiben az oktatási intézményekben a transznemű diákok kedvéért „erkölcsfüggönyöket” rendszeresítettek az iskolai öltözőkben, továbbá ezek a fiatalok a mozgássérült mosdót is használhatják a kormány egyik legutóbbi döntése értelmében.

A The Times beszámol arról is, hogy a Skót Nemzeti Párt LMBT fokuszú történelem- és viselkedésoktatással, illetve érzékenyítő tananyaggal is készül a soron következő választásokra. Az ezt összefogó mintegy 70 oldalas, tanároknak és más, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek szóló irányelv helytelennek tartja a tanárok részéről, ha a nemi hovatartozásukat kétségbe vonó fiatalok állapotát átmenetinek nevezik.

Ehelyett az irányelvek arra bátorítják a tanárokat, hogy azokat a neveket és névmásokat használják a diákokra, amiket választanak. A The Times értesülései szerint Skóciában

évente nagyjából 200 tanuló akar nemet váltani.

A címlapfotó illusztráció.