Óriásölők csatája: a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb skalpjai

A Bajnokok Ligája-újonc, a moldáv Sheriff Tiraspol labdarúgócsapata kedden 2-1-re győzött a Real Madrid otthonában, újabb fejezetet nyitva ezzel a BL legnagyobb meglepetéseinek krónikájában. Mint tudjuk, a futballban mindig jelentős szerepe van a meglepetés erejének, az elmúlt évtizedekben pedig azért rendre becsúszott egy-egy stadionrengető skalp olyan csapatoktól, amelyek finoman szólva sem számítottak a sorozat akárcsak minimális esélyeseinek. Ezeket gyűjtöttük most össze.

Az utolsó szovjet bajnokság győzteseként a moszkvai csapat a frissen Bajnokok Ligájára keresztelt összeurópai tornán az első selejtezőcsoportban vágott neki a küzdelmeknek és az izlandi Vikingurt búcsúztatta 5-2-es összesítéssel. A következő körben nagyot ugrottak az erőviszonyok, ugyanis ha az oroszok a csoportkörben akartak harcolni a végső győzelemért, a Pep Guardiolával, Ronald Koemannal és Michael Laudruppal csillogó Barcelonát kellett eltakarítaniuk az útból.

A Moszkvában rendezett első mérkőzésen 1-1-es döntetlent értek el a felek, a barcelonai visszavágón azonban mindenki nagy meglepetésére a CSZKA már a szünetben 2-1-re vezetett, 45. perccel később pedig 3-2-es végeredménnyel játszotta el a spanyolok búcsúdalát, akik az előző kiírás megnyerése után meglehetősen korán elköszöntek a sorozattól.

Az 1997-1998-as Bajnokok Ligája idénye máris egy új reformmal kezdődött: a csoportkör létszámát 24-re emelték, ami egyben azt is jelentette, hogy ebben az évben indulhattak először nem bajnokcsapatok is – a nyolc legerősebb európai liga ezüstérmesei – a sorozatban.

Az angol Newcastle mondhatni rendesen kihasználta a lehetőséget, ugyanis abban az évben a Manchester United mögött másodikként végzett az angol bajnokságban, amivel egyenes ágon bejutott az elitsorozat második selejtezőkörébe, majd a horvát Zágráb csapatát legyőzve a csoportkörben már a Barcelona ellen készülhetett.

A St. James’ Parkban pedig a kolumbiai Faustino Asprilla mesterhármasával le is győzte a Rivaldóval, Luis Figóval és Luis Enriquével felálló katalánokat. Utóbbi két játékos ugyan szépített az eredményen, de a nagy meglepetés akkor sem maradt el.

A Newcastle szerencsétlenségére a következő négy meccsén már nem volt képes hasonló teljesítményre és végül csoportharmadikként kiesett a sorozatból.

A dán Bröndby hazája bajnokságának első helyezettjeként a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kezdhette meg európai útját, ahol a szlovák Kassa csapatának kiejtése után hamisítatlan halálcsoportban találhatta magát a Bayern München, a Barcelona és a Manchester United mögött.

A német sztárcsapat legjobbjaival utazott Dániába, Carsten Jancker és Lothar Matthaus jelenlétében pedig várható volt, hogy felőrlik a Bröndbyt. Ennek ellenére csak a mérkőzés 76. percében szerezték meg a vezetést, de ami ezután következett, arra senki sem számított: a 87. percben a német Thomas Helmer öngólt vétett, két perccel később pedig Allan Ravn bebiztosította a hazaiak lesokkoló győzelmét.

Tegyük hozzá, hogy később minden a „helyére állt”, a Bröndby ugyanis a következő öt mérkőzését elveszítette, a Bayern pedig csoportelsőként jutott tovább és egészen a döntőig menetelt.

A svéd kiscsapat bajnokként jutott be a legrangosabb kupasorozat selejtezőjének második körébe, ahol a fehérorosz Bate Boriszov lesöprése után már a jóval komolyabb játékerőt képviselő olasz Internazionaléval találta szemben magát. Valljuk be, nem sokan adtak esélyt a túlélésre az északiaknak, főleg, hogy Marcello Lippi olasz csapata Laurent Blanckal, Andrea Pirlóval és Robbie Keane-nel készült ellenük.

Valamilyen csoda folytán azonban a Helsingborgs Michael Hansson találatával nyolc perccel a meccs vége sokkolta az olasz vendégeket. A pozitív löket aztán a párharc végégig kitartott, ugyanis a visszavágón kőkeményen kivédekezték a hazai rohamokat, 0-0-s döntetlent elérve, így az Inter azelőtt kénytelen volt búcsúzni a sorozattól, hogy a csoportkör egyáltalán elkezdődött volna, a svédek pedig történelmi tettet végrehajtva a csoportkörben találták magukat.

Az ukrán liga- és kupaelsőség után a Dinamo Kijev az európai színtéren is szerencsét próbálhatott, a walesi Barry Town és a cseh Sparta Praha megverése után a csoportkörben izgulhatott a továbbjutásért. A csoportkörben egy lehengerlő sorozatot bemutatva az Arsenal, a ésPanathinaikosz a Lens ellen is győzni tudott, így továbbjutott és készülhetett az előző évi kiírás győztese, a Real Madrid elleni negyeddöntőre.

A spanyol fővárosban 1-1-re végeztek a felek, a kijevi visszavágón azonban a legnagyobb meglepetésre a későbbi aranylabdás Andrij Sevcsenko duplájával kiejtette a regnáló bajnokot.

Az ukrán tündérmese az elődöntőben a Bayern München ellen ért véget, Valerij Lobanovszkij együttese azonban a németeket is megizzasztotta, hiszen az első mérkőzésen elért 3-3 után a visszavágó egyetlen gólja döntötte el a továbbjutás kérdését.

A mérkőzés kitörölhetetlen a hazai futball történetéből. 2002-ben, az akkor Bozsik Péter által vezetett ZTE FC fennállása első, a magyar labdarúgás 100. bajnoki címét szerezte meg, így a következő idényben már Európa felé is kikacsinthatott.

A Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében az NK Zagrábot elbúcsúztatták Bozsik fiai, azonban a harmadik fordulóban már egy angol sztárcsapat fente a fogát a zalaiakra.

2002. augusztus 14-én a Puskás Ferenc Stadionban 28 ezer néző előtt a ZTE véghezvitte azt, amiről magyar ember régóta csak álmodni mert. Hiába uralta a mérkőzés nagy részét a Manchester United, a 91. percben Koplárovics Béla, a zalaegerszegi csapat csatára megszerezte a hazaiak gólját, eldöntve a meccset.

Koplárovics neve örökre bevésődött a szurkolók agyába, akik az „Ördögűző” becenevet akasztották a nyakába.

A visszavágót papírforma szerint az angolok nyerték 5-0-ra az Old Traffordon, azonban a zalaegerszegi csoda a kiesés ellenére örökre emlékezetes marad.

Milánó piros-fekete oldala egy évvel korábban megnyerte a Bajnokok Ligáját, és úgy tűnt, hogy az azt követő évad erőviszonyainak megfelelően ismét akár a döntőig menetelhet majd. A negyeddöntőben azonban a szezon egyik meglepetéscsapata, a spanyol Deportivo La Coruna alaposan meglepte a milánói drukkereket.

Az olaszok 4-1-re nyertek a párharc első felvonásában, és természetesen lélekben már minden hazai szurkoló a következő összecsapásra készült, amikor a visszavágón Carlo Ancelotti csapata szintén kapott egy négyest a nagyot küzdő spanyoloktól, gólt pedig nem tudott szerezni, így a címvédés elmaradt, a La Coruna pedig csak a későbbi győztes Porto ellen maradt alul az elődöntőben.

A 2003-2004-es BL-idény egyik meglepetéscsapata, a döntőig masírozó Monaco negyeddöntős ellenfele a sztárokkal teletűzdelt, „galaktikus” Real Madrid volt, amely a mérkőzés előtt még nem is gondolta volna, hogy nem sokkal később trófea nélkül fejezi be a szezont.

A hercegségbeliek 4-2-re buktak el a jól játszó spanyolok ellen, így a továbbjutásuk szempontjából a visszavágó kiemelten fontossá vált. A kockát a sors sosem veti el előre, ennek tudatában a Monaco meghökkentette a fél világot. A Realtól kölcsönkapott Fernando Morientes és az élete formájában játszó Ludovic Giuly vezérletével 3-1-re győzött, idegenben lőtt több góljának köszönhetően pedig tovább is jutott az elődöntőbe.

A Rubin története szintén mesébe illő, hiszen a csapat 2003-as megalakulása után öt évvel máris aranyérmes lett az orosz első osztályban, ezáltal a követező évben már a nemzetközi szereplés várta. Első csoportkörös vitézkedése pedig nem is kezdődhetett volna nehezebben, hiszen a Barcelona és a későbbi győztes Internazionale mögött kellett megkezdenie a pontgyűjtést.

Az orosz küldöttség az esélytelenek nyugalmával figyelhette a barcelonai összecsapást, ezért minimum háromszor akkora öröm tört ki a lelátókon, amikor a mérkőzés elején a vendégek Alekszandr Rjazancev bombájával megszerezték a vezetést. Messiéknek később az egyenlítésre még futotta, azonban 15 perccel a vége előtt Gökdeniz Karadeniz beverte a győztes találatot is, amelynek köszönhetően az újonc orosz gárda meglepő diadalt aratott a sztárcsapat otthonában.

A ciprusi klub a második selejtezőkörben kezdte meg a 2011-12-es Bajnokok Ligája-kampányt, amelyben rá nézve könnyű sorsolást kapott, így továbblépett a csoportkörbe, ahol az orosz Zenit, az ukrán Sahtar és a portugál Porto együttesével csapott össze az egyenes kieséses szakasz részvételéért.

A hat mérkőzésen szerzett kilenc pontjának köszönhetően pedig máris a legjobb 16 között találta magát, ellenfelének azt a Lyont kapta, amelyik azokban az időkben – még éppen a Paris Saint-Germain felemelkedése előtt – Franciaország egyik legmeghatározóbb csapata volt. Az APOEL történetének legnagyobb kihívása előtt állt. Otthoni mérkőzését 1-0-ra elbukta, viszont a visszavágón ugyanekkora különbséggel győzni tudott.

A visszavágó eseménytelen hosszabbítását követő büntetőpárbajban végül 4-3 arányban múlta felül ellenfelét, ezzel nem mindennapi tettet végrehajtva bejutott a negyeddöntőbe, ahol a végállomást a Real Madrid jelentette számára.

A fehérorosz bajnokság egyeduralkodójaként a BATE még sosem nyert hazai BL-mérkőzést. A természet rendje szerint pedig nem éppen az előző kiírásban döntős Bayern München ellen kellett volna megtörnie rossz sorozatát. A sors azonban kissé megkeverte a kártyákat, aminek köszönhetően a Boriszov a francia Lille után a németeket is meglepte, és 3-1-gyel küldte haza.

Ezzel az eredménnyel a kiscsapat két mérkőzés után hat ponttal csoportja élére állt, az azt követő négy találkozón azonban rendre elbukott, és a harmadik helyen végzett, így az Európa-ligában folytathatta.

Teljesen esélytelennek számított a skót bajnok Celtic a Barcelona elleni csoportpárbajban, főleg, hogy egy közös találkozó már mögötte volt a katalán fővárosból, amelyen 2-1-re elbukott a világ akkori talán legjobb csapata ellen. A Celtic Parkban azonban lehengerlő hangulat fogadta a vendégeket, a közönség szinte egy emberként segítette a hazaiakat. Olyannyira, hogy a Celtic két gólt is lőtt a mérkőzésen domináló, 14 kapura lövéssel próbálkozó Barcelonának. Fraser Forster, a skótok hálóőre ihletett állapotban állta a sarat, szinte bebetonozta a kapuját.

Lionel Messinek végült sikerült beverekednie a szépítő találatot, de az eredmény értékén az már semmit sem csorbított. A skótok végül 10 megszerzett ponttal a spanyolok mögött tovább is jutottak a csoportjukból.

A moldovai Sheriff Tiraspol idei főtábláig tartó menetelése már önmagában a csoda kategóriájába tartozik. Az Európa futballtérképén egyszer csak megjelenő kiscsapat sorra vette a selejtezős ellenfeleit, két héttel ezelőtt pedig az ukrán Sahtar Doneck csapatát is két vállra fektette, tovább fokozva az őrületet.

A Real Madrid elleni csata előtt talán mindenki úgy gondolta, innentől már nem borulhat tovább a papírforma.

Az adatelemzéssel foglalkozó Gracenote kimutatása szerint az újonc csapatnak mindössze 1,4 százalék esélye volt a győzelemre a 13-szoros BL-győztes spanyolok ellen.

Biggest SHOCK wins in the #ChampionsLeague since 2010/2011

1.4% 🇪🇸Real Madrid 1-2 🇲🇩FC Sheriff (2021)

7.1% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Celtic 2-1 🇪🇸FC Barcelona (2012)

8.3% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Liverpool 0-2 🇮🇹Atalanta (2020)

8.4% 🇪🇸Real Madrid 1-4 🇳🇱Ajax (2019)

9.0% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Man City 1-2 🇫🇷Ol. Lyon (2018)#UCL #RMASHE

— Euro Club Index (@EuroClubIndex) September 29, 2021