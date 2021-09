Az edzőlegenda átka és a rettegett magyar csatártrió – amikor a Benfica először ült fel Európa trónjára

Megosztás Tweet



Folytatódnak a Bajnokok Ligája idei kiírásának csoportküzdelmei. Az európai klubfutball fellegvárának második játéknapja egy legendás párosítást is tartogat a labdarúgás szerelmeseinek, hiszen a portugál Benfica a spanyol Barcelonát fogadja Lisszabonban. Hatvan évvel ezelőtt, 1961. március 31-én ugyanez a két csapat nézett farkasszemet egymással a bajnokcsapatok Európa-kupájának (BEK) berni döntőjében. Az egyik térfélen egy magyar sikerkovács, a másikon pedig három magyar virtuóz munkája tette halhatatlanná az összecsapást.

Az 1961-es BEK-döntő volt az első, amelyet nemhogy nem nyert meg, de amelybe be sem jutott a Real Madrid. Egy évvel korábban a sorozatban ötödik győztes fináléjukat játszó madridiak Glasgow-ban Puskás Ferenc négy góljának is köszönhetően 7-3-ra verték az Eintracht Frankfurtot, egy esztendővel később pedig nagyon úgy festett, hogy ismét lesz magyar győztese az európai elitsorozatnak.

A portugálokat ugyanis a világ labdarúgásának egyik korszakos zsenije, a legendás edző Guttmann Béla vezette, a Barcelona félelmetes támadósorában pedig Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán is ott volt. A mérkőzést a berni Wankdorf Stadionban játszották, ahol a hét évvel korábbi vb-döntőben a Kocsissal és Cziborral fémjelzett magyar válogatott 3-2-es vereséget szenvedett az NSZK-tól, sőt, a katalán klub két magyar sztárja ugyanabban az öltözőben hangolódhatott a döntő tusára, mint 1954-ben a németek ellen.

A két csapat döntőig vezető útján is akadtak érdekességek: Guttmannék a negyeddöntőben azt az Újpesti Dózsát búcsúztatták, amelyet a tréner már korábban két magyar bajnoki címig és közép-európai kupagyőzelemig is vezetett. A Barcelona pedig a Hamburg elleni elődöntőben csak a harmadik meccsen tudta eldönteni a továbbjutás kérdését, ugyanis az első két összecsapás után döntetlenre álltak a felek, az idén eltörölt idegenben lőtt gól szabálya pedig akkor még nem is létezett.

Nyolc nappal a Barcelona elleni találkozó előtt a Guttmann a Bernhez közeli festői kisvárosba, Spiezbe vezényelte gárdáját, hogy nyugodt körülmények között, alaposan felkészülhessen a meccsre. Nem véletlenül esett választása pont erre a településre:

a német válogatott 1954-ben ugyanitt szállt meg, később pedig győzelmet aratott a világbajnoki döntő esélyesének tartott magyar válogatott felett.

A babona pedig, mint tudjuk, olykor tényleg mélyre hatol az ember fejében.

1961. március 31-én a csordulásig telt wankdorfi kisszentélyben 33 ezer néző várta türelmetlenül, hogy kezdetét vegye az 1961-es BEK legfontosabb összecsapása. Gottfried Dienst nagy tekintélyű svájci bíró kezdést jelző sípszava hallatán a Barcelona ragadta magához a kezdeményezést. A katalán csapat sorra dolgozta ki a helyzeteket, Czibor, Kubala és a brazi csatár Evaristo kitartóan fárasztották a portugál védőket, akik azonban az utolsó pillanatokban rendre megakasztották a parádés spanyol támadásokat. A berni levegőben azonban már érezhető volt, hogy nemsokára a szervezők is munkához láthatnak, ugyanis cserélni kell a számtáblát az eredményjelzőn.

A mérkőzés első gólját Kocsis szerezte. A 21. percben az előző év aranylabdása, Luis Suárez adott be jobbról, a magyar légiós pedig szépen fejelt Costa Pereira kapujába. Guttmann azonban nem adta fel, feltüzelte csapatát és a Benfica két gyors góllal még az első félidőben megfordította az állást.

Egy perc sem telt el José Águas egyenlítése után, a Barcelona hálóőre, Antoni Ramallets kapus olyan szerencsétlenül nyúlt bele a labdába, hogy az már csak a gólvonalon túl pattant le.

A szünetben a magyar tréner, Guttmann beszéde bizonyult hatásosabbnak, ugyanis tíz perccel a második felvonás megkezdése után a lisszaboni csapat kétgólosra növelte előnyét a mozambiki gyöngyszem Mário Coluna góljával, azonban még több mint fél óra hátravolt.

A mérkőzés legszebb megmozdulása Cziboré volt, aki a 75. percben megvillantotta klasszisát:

jobblábas létére ballal ragasztott óriási gólt a jobb felső sarokba.

Szorossá vált a csata, a Barcelona mindent megtett az egyenlítésért, a portugálok viszont még fegyelmezettebben mozogtak hátul, mint az első félidőben. Felharsant a meccs végét jelző hármas sípszó, Czibor Zoltán pedig ahogy hét évvel korábban a vb-döntőben, a BEK-fináléban is egy 3-2-es vereség alkalmával volt eredményes a berni stadionban.

A Guttmann-átok: A magyar edző szokásához híven a nagy siker után új kihívásra vágyott, de a portugál csapat vezetői meggyőzték, hogy maradjon még egy évet. 1962-ben már a későbbi világklasszis Eusébio is ott volt a Benficában, mely ismét bajnok lett, és újfent a BEK-döntőig menetelt, ahol az ötszörös győztes Real Madrid várt rá. A mérkőzésen Puskás Ferenc mesterhármast szerzett, Guttmann fiai azonban ötször zörgették meg a madridi hálót. A 20 éves Eusébio egymaga kettőt lőtt. Az újabb trófea megnyerése után Guttmann magasabb juttatást követelt stábjának és játékosainak, a portugál csapat elnöke azonban ebbe nem ment bele, ami miatt a magyar tréner távozott posztjáról. Előtte azonban még a legenda szerint megátkozta a csapatot: a következő 100 évben nem nyerhet nemzetközi kupát. A Benfica pedig 1962 óta nyolc európai kupadöntőben maradt alul.

A Benfica megszerezte első BEK-győzelmét, ellenfelének pedig egészen 1992-ig kellett várnia első európai serlegére – a sorozatot az azt követő évadban nevezték át Bajnokok Ligájára.

A két csapat azóta hatszor nézett szembe egymással tétmérkőzésen, kétszer két alkalommal a BL csoportkörében, két meccsen pedig a sorozat negyeddöntőjében. Ezeken összesen három Barcelona-győzelem és három döntetlen született, a portugálok tehát csak a legendás 1961-es BEK-döntőn tudtak aktuális ellenfelük fölé kerekedni.

A szerdai lisszaboni találkozó mindkét csapat számára fontos, hiszen az előző körben egyikőjüknek sem sikerült győznie.

A Barcelona az előző fordulóban a Camp Nouban szenvedett 3-0-s sima vereséget a Bayern ellen, majd a következő bajnoki mérkőzéseken sem igazán sikerült azt hozni, amit vártak a szurkolók. Két döntetlen után a hétvégén már egy könnyed győzelmet arattak a Levante ellen.

A fiatal támadó, Ansu Fati hosszú sérülés utáni visszatérése lendíthet a spanyolok támadójátékán, ami az utóbbi időben jócskán akadozott. Jó hír még, hogy Sergi Roberto és Pedri is felépült, mindketten megkapták az engedélyt a játékra. A sérültek listáján azért még így is akadnak nevek: Braithwaite, Agüero, Dembélé, Jordi Alba és Baldé sem fogható játékra még.

A Benfica a Dinamo Kijev otthonába látogatott a BL nyitányán, ahol gól nélküli döntetlent játszott, nem éppen meggyőző teljesítménnyel. Ennek ellenére összességében jó formában érkeznek a szerdai összecsapásra, hiszen az elmúlt nyolc találkozójukon minden sorozatot figyelembe véve veretlenek maradtak. A BL-ben öt meccs óta nem találnak legyőzőre, a legutóbbi hét közül öt alkalommal még gólt sem kaptak.

Svájci támadójuk, Haris Seferovic továbbra is orvosi ellátás alatt áll, kérdéses lehet még a szintén gyengélkedő bekk, André Almeida játéka is.

A címlapfotón az 1961-es BEK-döntő egyik jelenete (Forrás: Twitter).