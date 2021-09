Gendernévmásjelvényt a raboknak? – felháborodtak a britek a börtön húzásán

Egy magas biztonsági fokozatú brit börtön, ahol erőszaktevőket, szexuális bűnözőket és pedofilokat tartanak fogva, Twitteren közölte, hogy a nemi identitással kapcsolatos integrációs kampány részeként „gendernévmásjelvényeket” ad a raboknak – számolt be róla a Daily Mail.

Az HMP Isle of Wight nevű intézmény akcióját a nemzeti befogadás hete részeként hirdette meg, melyet szeptember 27-től október 3-ig tartanak Nagy-Britanniában.

A frissen nyomtatott gendernévmásjelvények között vannak nem bináris lehetőségek is, valamint egy olyan, amelyen csak annyi szerepel: Kérdezz meg!

In preparation for National Inclusion Week our equalities team have started distributing pronoun badges.

What’s your #pronoun?

27th Sept - 3rd Oct#inclusion #Equality #diversity #unitedforinclusion pic.twitter.com/BlcQVDO1EI

