Angol fölény után jöhet a francia l'amour - újra egymás ellen a Manchester City és a PSG

2021. április 28-án a 2019-2020-as BL-szezonban döntős Paris Saint-Germainra sokkal nehezebb feladat várt, mint az azt megelőző évadban. Az akkor Thomas Tuchel vezette, támadásban és védekezésben egyaránt hatékony gárdának a RB Leipziget kellett legyűrnie a koronavírus-járvány miatt Lisszabonban rendezett minitorna keretein belül, ami sikerült is.

A most Mauricio Pochettino irányította gárdának azonban sokkal nagyobb falat jutott az elődöntő vacsoráján: az a Manchester City, amelynek menedzsere, Pep Guardiola 12 illetve 10 évvel ezelőtt már az FC Barcelonával eljárta az örömtáncot a BL-fináléban. Annak ellenére, hogy Pochettinonak sem volt teljesen ismeretlen a végső ütközet légköre – hiszen 2019-ben a Tottenham szakvezetőjeként már megjárta a legrangosabb kupasorozat végjátékát – Guardiolát azért szerződtették Angliába, hogy a Manchester kék oldalát is győzelemre vezesse az elitsorozatban.

