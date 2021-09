Kettős mérce? Az angolok az egymeccses zárt kapu lehetőségétől is kiborultak, miközben a magyarokat keményen büntette az UEFA és a FIFA

Megosztás Tweet



Egyetlen zárt kapus mérkőzéssel megúszhatják az angolok az Eb-döntőn kialakult szurkolói rendbontásokat, amelyek háborús állapotokhoz vezettek Londonban. Az angol szövetség (FA) azonban még ezt is sokallaná, így most személyes meghallgatást kérnek az UEFA-tól, hogy elkerüljék a büntetést. Eközben a magyarokat sokkal kisebb súlyú rendbontások miatt gyorsan és szigorúan büntette zárt kapus meccsekre a FIFA és az UEFA is. Újabb példa a kettős mérzére?

A Trafalgar tér közelében, a Leicester téren gyülekezők az UEFA EURO 2020 döntője előtt, Londonban (Fotó: EPA/Joshua Bratt)

Az UEFA vizsgálja a tömegzavargásokat, amelyek július 11-én az angol labdarúgás történetének egyik legbüszkébb napját árnyékolták be, és olyan büntetést fontolgatnak, amelynek értelmében Anglia zárt kapuk mögött játszhatná következő mérkőzését, mérkőzéseit – írja a Dailymail brit lap.

Hivatalos döntés ugyan két hónap alatt sem született, de a lap úgy tudja, hogy az angol szövetség (FA) olyannyira valószínűnek tartja a Wembley bezárásának lehetőségét, hogy a még javában tartó vizsgálat során személyes jelenlétet és saját szempontjai felsorolásának lehetőségét kéri, hogy elkerülje a nyilvánvaló büntetést.

Mint simert az angol szurkolók szó szerint lerohanták a Wembley-t. Több száz szurkoló próbált meg jegy nélkül bejutni a stadionba. A közösségi médiát elárasztották az erről készült videók.

Két órával a kezdőrúgás előtt több száz, jeggyel nem rendelkező drukker próbálta meg áttörni a beléptető kordonokat, a közösségi médiában pedig olyan felvételek jelentek meg, amelyeken a helyi biztonsági erők verekednek a drukkerekkel, és minden lehetséges eszközzel próbálják visszaterelni őket.

„Előre tolakodtak, kötegnyi készpénzt csúsztattak a biztonsági őrök zsebébe, így jutottak be a Wembley Stadionba vasárnap este jegy nélküli angol futballhuligánok” – számolt be a The Times című napilap szemtanúkra hivatkozva. Az UEFA júliusban bejelentette, külön eljárásban vizsgálják, ami az angol–olasz mérkőzés előtt a Wembley Stadionon kívül, illetve azt, ami a finálé alatt a lelátókon történt.

Az UEFA köztudottan rossz szemmel nézte a gyalázatos jeleneteket, és nem zárják ki, hogy legalább egy mérkőzésre szóló stadionzárlatot rendeljenek el. Hogy Gareth Southgate csapata egy üres Wembley-ben játsszon, ezt a forgatókönyvet az FA mindenképpen el akarja kerülni.

Az angolok a folyamatban lévő UEFA-vizsgálat ellenére a magyarok ellen uszították a FIFA-t

A Sportsmail úgy tudja, hogy az FA lehetőséget kért az UEFA-tól, hogy beszámolhassanak az enyhítő körülményekről a Wembley-ben történt szégyenletes erőszakos cselekményekkel kapcsolatban.

Több angol játékos családja kénytelen volt menekülni a stadionba beszivárgó drukkerek elől, míg mások jegylopási kísérletek áldozatai lettek, és a bejutást kierőszakolni próbáló embertömegekkel kerültek szembe. Becslések szerint több ezren produkáltak „antiszociális” viselkedést – beleértve a kábítószer-fogyasztást és a nyilvános vizelést.

Az UEFA nemzetközi mérkőzéseinek következő fordulóját az angol válogatottnak zárt kapuk mellett kell játszania, a tervek szerint jövő év júniusában, a Nemzetek Ligája kezdetekor.

A Magyar Labdarúgó-szövetséget nemrégiben először az UEFA, majd a FIFA büntette meg zárt kapus meccsekre – jóval kisebb súlyú rendbontások miatt, mint amelyek Londonban történtek. Az is jellemző, hogy miközben a Wembleyben és a környékén háborőús állapotok uralodtak, addig a magyar-angol vb-selejtező után néhány pohár bedobása és pár rasszista bekiabálás után az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) a rögtön a FIFA-hoz fordultak, kérve az eset kivizsgálását.

A brit sajtó pedig pestiesen szólva alaposan „leszedte a keresztvizet” a magyar szurkolókról, sőt egész Magyarországot rasszistának titulálták, mikor olyan címlapokkal jelentek meg, amely szerint „Anglia 4–Rasszisták 0".

Pedig a briteknek talán nem ártana a saját házuk táján söprögetnie, hiszen a fent taglalt minősíttethetetlen szurkolói rendbontások mellett a vesztes Eb-döntő után szinte hajtóvadászatot indítottak az angol szurkolók a tizenegyesetet elhibázó színes bőrű játékosaik ellen a közösségi médiában.

Ezzel szemben például magyar válogatottat erősítő, francia születésű és karibi származású Loic Nego soha semmilyen rasszista támadásról nem számolt be a magyar szurkolók részéről, akik egyébként szeretetük jeléül el is nevezték „Lajosnak" a színes bőrű játékost.

Az 1953. november 25-i angol–magyar mérkőzés végeredménye, „6:3” felirat egy élőképen a lelátón a labdarúgó világbajnoki selejtezők 4. fordulójában játszott Magyarország–Anglia mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2021. szeptember 2-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A magyar-angol után Boris Johnson brit miniszterelnök úgy fogalmazott: „teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon.”

A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy „tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiírtsák a sportágból”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott egy videófelvételt, amely akkor készült, amikor

az angol szurkolók kifütyülték az olasz himnuszt a Londonban rendezett júliusi Európa-bajnoki döntő előtt.

„Az angol játékosok panaszkodnak a tegnapi ellenséges budapesti hangulat miatt. Az alábbi felvétel a Wembley-ben készült az Eb-döntő előtt. Az olasz himnusz alig hallható az angol szurkolók füttykoncertje közepette. Akkor is nyilatkoztak vajon hasonlókat?” – írta Szijjártó.

A FIFA ezek után gyorsan lépett megbüntette a magyarokat, így tehát október 9-én Albánia ellen biztosan üres lelátók előtt harcol majd a sorsdöntő összecsapáson Marco Rossi csapata.

„Egy hatvanezres stadionban jó hangulatot teremtő tömeget és a minden elvárható intézkedést végrehajtó rendező szövetséget ilyen súlyosan, kollektív módon büntetni nem igazságos és kontraproduktív lépés” – reagált az MLSZ a FIFA szigorú büntetésére, amin a hirado.hu-nak nyilatkozó Borbély Zoltán sportjogász is meglepődött. Szerinte a döntés súlya aránytalanul nagy, hiszen a FIFA-nál az MLSZ „büntetlen előéletűnek” számított, ezért a büntetés kiszabásakor a szankciók fokozatosságának alapelvét kellene szem előtt tartania a vizsgálóbizottságnak:

Mint ismert az Eb-n történő magyar szurkolói viselkedés miatt az UEFA is hamar és szigorúan döntött az MLSZ-szel szemben, szintén zárt kapus meccsekre büntetve a magyar válogatottat.

Tehát, míg az angol szurkolók háborús állapotokat előidéző viselkedése is legfeljebb egy meccses stadionbezárást érhet, addig a magyaroknak három, vagy akár öt mérkőzést is zárt kapuk mögött kell játszaniuk. Eközben az angolok még ez ellen is lobbiznak, és a magyarokat próbálják meg rossz színben feltüntetni és vádolni azzal, hogy az egész ország rasszista.