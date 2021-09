Eriksen hős csapattársát máig kísérti, ami a pályán történt

Megosztás Tweet



Simon Kjaernak, a dán labdarúgó-válogatott csapatkapitányának szinte naponta eszébe jut a nyári Európa-bajnokság és Christian Eriksen újraélesztésére.

A dán Christian Eriksen (Fotó: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel)

„Talán van egy-két nap, amikor nem jut eszembe, de hosszabb szünet nincs. A történtek már a részünkké váltak” – fogalmazott az AC Milan játékosa.

Eriksen június 12-én, az Eb csoportkörében, a Finnország elleni mérkőzés első félidejében összeesett a pályán, szívét defibrillátorral indították újra a helyszínen, majd 30 másodperccel később kinyitotta a szemét.

Kjaer elsőként ért oda barátjához, akit azonnal a megfelelő pozícióba helyezett, majd az orvosi segítség érkezésekor társait összefogva körbeállták Eriksent, hogy a kameráktól és a fotósoktól eltakarják a történéseket. Az Internazionale futballistáját sikerült újraéleszteni.

A 29 éves Eriksent az életmentő beavatkozás után kórházba szállították, ahol stabilizálták az állapotát. Hat napot töltött bent, szívritmusszabályozót kapott, majd hazatért. Azóta számos újabb orvosi vizsgálaton esett át, hogy kiderítsék szívmegállásának okát. Egyelőre nem tudni, hogy folytathatja-e a pályafutását.

Drámai jelentek zajlottak, amikor Eriksen életéért küzdöttek a pályán, miközben csapattársai sorfalat álltak (Fotó: MTI/EPA pool/Friedemann Voge)

A magyar válogatottat is sokkolta Eriksen drámai esete. „Éppen véget ért a délutáni edzésünk, amikor az első hírek érkeztek. Mindannyiunkat sokkolt, rengeteget beszéltünk róla és arról is, hogy ez miként hat a dán válogatottra. Megrázó volt, hogy a családja is jelen volt” – mondta Nagy Ádám az eset után.